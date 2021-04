Steam: il gioco col peggior rating è un DLC di un tiolo amatissimo

Dal momento in cui su Steam gli utenti possono valutare tutte le esperienze che compiono all’interno della piattaforma digitale, balza all’occhio molto facilmente la valutazione generale dei vari titoli presenti nello store. Il tutto aiuta ad avere immediatamente una visione molto generale su come quel determinato titolo viene accolto dal pubblico dello store Valve. Tra tutti i giochi, però, ogni tanto se ne scovano alcuni che hanno dei rating davvero bassi, e tra questi c’è anche sorprendentemente un nuovo DLC di un gioco amatissimo.

Ad oggi il contenuto presente su Steam con il rating peggiore è ‘Leviathan’, il nuovo DLC di Europa Universalis IV. A inizio settimana, Paradox ha rilasciato l’espansione che aggiunge allo strategico più opzioni diplomatiche, nazioni coloniali specializzate e così via. Al momento questo DLC ha una valutazione estremamente negativa su Steam, con solo il 10% di recensioni positive da parte degli utenti.

Nel giro di pochissimi giorni il DLC Leviathan è diventato il contenuto di gioco con il rating degli utenti peggiore su Steam, andando a fare peggio di titoli con parecchie recensioni negative come: FlatOut 3, Spacebase DF-9 o Rollercoaster Tycoon. Il motivo di questi pareri molto negativi da parte del pubblico arrivano da tutta una serie di problemi che il DLC di Europa Universalis IV si è portato con se.

La cosa curiosa, e non per niente positiva per la community appassionata dello strategico Paradox, è che anche coloro che non hanno acquistato il DLC stanno trovando bug relativi all’aggiornamento Majapahit 1.31 che è stato aggiunto al gioco base. Insomma, sembra che con un colpo solo questo DLC stia rovinando l’esperienza di tutta la community, pertanto speriamo vivamente che le cose possano sistemarsi al più presto con delle patch correttive.