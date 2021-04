Giochi gratis: in regalo un curioso rompicapo per PC e mobile

Eccoci di nuovo qui come di consueto per informarvi dell’ennesimo titolo gratuito offerto. Abbiamo visto come in questa settimana Apple a Android abbiano regalato diversi divertenti giochi, l’ultimo di questi Godzilla Destruction. Ora, a distanza di diverse ore sia Steam sia gli store mobile poco citati hanno deciso di mettersi d’accordo per regalare Rusty Lake Hotel.

Per chi non lo conoscesse, Rusty Lake Hotel è un rompicapo sviluppato proprio da Rusty Lake e rilasciato nel corso del 2015. La trama è molto semplice, ma ciò non vuol dire che il titolo non sia divertente. È il 1893 e verrete presentati al Rusty Lake Hotel, un grande maniero sperduto su un’isola a Rusty Lake. Accoglierete dunque cinque ospiti misteriosi e dovrete soddisfare le loro richieste preparando ogni giorno, per cinque giorni, una cena diversa.

Rusty Lake Hotel è uno di quei giochi che hanno impressionato su Steam, con recensioni ad oggi che lo lodano principalmente per l’immediatezza fornita. Sebbene la trama sia abbastanza sottotono ed alcuni personaggi non certi memorabili, questo curioso punta e clicca riesce a stupire con i suoi enigmi dalla risoluzione “fantasiosa” che metteranno alla prova la vostra inventiva ed intuizione. Insomma, se siete appassionati del genere e volete scaricarlo su Steam vi basterà seguire questo indirizzo, se invece vorrete giocare comodamente sdraiati sul divano con il vostro dispositivo mobile potete cliccare invece questo.

Come abbiamo specificato in precedenza, Rusty Lake Hotel è uno dei tanti giochi offerti negli ultimi mesi per “sconfiggere” la pandemia. Come ben saprete ad esempio anche Epic Game Store ogni settimana offre uno o più titoli dalla sua corposa libreria. Vi invitiamo quindi, se non lo avete già fatto in precedenza, a recuperarli, visto che l’offerta scadrà proprio domani.