Il mondo del gaming digitale si prepara a vivere uno dei momenti più frenetici dell'anno, quello in cui il nostro portafogli trema e le wishlist si svuotano rapidamente. Valve ha dato il via ai suoi celebri Saldi Estivi di Steam, un evento che trasforma la piattaforma in un vero e proprio eldorado per noi appassionati. L'appuntamento, che si protrarrà fino alle 19:00 del 10 luglio, rappresenta l'occasione perfetta per mettere le mani su titoli che fino a ieri sembravano fuori portata.

Quest'edizione dei saldi si distingue per una caratteristica particolare: diversi blockbuster hanno abbandonato la loro intoccabilità economica per la prima volta. Black Myth: Wukong, il fenomeno action-RPG ispirato alla mitologia cinese, ha fatto il suo primo "grosso" sconto con una riduzione del 20%, portando il prezzo a 47,99 euro.

La strategia di Valve sembra premiare sia i cacciatori di novità che i nostalgici del gaming. Monster Hunter Wilds, l'atteso capitolo della celebre saga Capcom, segue le orme di Black Myth con lo stesso sconto del 20%, risultando acquistabile per 55,99 euro. Anche inZOI, il simulatore di vita che promette di rivoluzionare il genere, ha ceduto alla tentazione dello sconto, seppur con una riduzione più contenuta del 10% che lo porta a 35,99 euro.

Il panorama delle offerte si arricchisce di nomi che raramente accettano riduzioni così significative. Assassin's Creed Shadows, l'ultimo capitolo della saga Ubisoft ambientato nel Giappone feudale, subisce un taglio che lo porta da 69,99 a 52,49 euro. Una concessione non da poco per una delle proprietà intellettuali più redditizie del panorama videoludico contemporaneo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 dimostra come anche i titoli relativamente recenti possano beneficiare di sconti sostanziosi, con una riduzione del 40% che porta il prezzo finale a 35,99 euro. Il mondo distopico dell'Impero dell'Umanità non è mai stato così accessibile agli appassionati del genere action.

Call of Duty: Black Ops 6 rappresenta forse la sorpresa più grande di questa tornata di saldi, con un prezzo dimezzato che scende a 43,99 euro. Activision, storicamente restia a concedere sconti significativi sui suoi titoli di punta, sembra aver abbracciato una strategia più aggressiva per conquistare nuovi giocatori.

Non mancano le chicche per gli strateghi: Civilization VI, il simulatore di civiltà per eccellenza, è acquistabile per 2,99 euro, un prezzo che rende quasi obbligatorio l'acquisto per chiunque non lo possegga ancora.

Robocop Rogue City chiude il cerchio delle occasioni imperdibili con un prezzo di 4,99 euro, certamente da non perdere. Di seguito altre offerte che vale la pena certamente considerare:

Project Zomboid - Da 19,50 a 13,06 euro (-33%)

Ready or Not - da 49,99 a 24,99 euro (-50%)

Final Fantasy VII Rebirth - da 69,99 a 41,99 euro (-40%)

Helldivers 2 - da 39,99 a 31,99 euro (-20%)

Indiana Jones e l'Antico Cerchio - da 69,99 a 55,99 euro (-20%)

Clair Obscur: Expedition 33 - da 49,99 a 44,99 v (-10%)

Sons of the Forest - da 28,99 a 9,85 euro (-66%)

Cyberpunk 2077 - da 59,99 a 20,99 euro (-66%)

Fateci sapere se acquisterete qualcosa di particolare nello spazio riservato ai commenti.