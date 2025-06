La notizia in un minuto

Microsoft sta lanciando una rivoluzionaria libreria aggregata per l'app Xbox su Windows che unifica tutti i giochi da diverse piattaforme in un'unica interfaccia centralizzata. Questa settimana gli Xbox Insider potranno testare la funzionalità, che attualmente supporta Steam e Battle.net con altri store in arrivo. L'obiettivo è posizionare l'app Xbox come centro nevralgico del gaming PC, sfidando il dominio di Steam. La funzione sarà estesa anche ai dispositivi portatili ROG Xbox Ally e permetterà personalizzazioni per gestire la visibilità dei giochi, rappresentando un tentativo ambizioso di semplificare l'ecosistema gaming frammentato.