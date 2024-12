SteamOS, Valve sta lavorando per portarlo ovunque

Valve sta preparando il terreno per espandere l'utilizzo del suo sistema operativo SteamOS oltre il dispositivo Steam Deck (acquistabile su Amazon). Nuove linee guida interne rivelano piani per portare il sistema operativo Linux personalizzato su altri dispositivi, potenzialmente allentando la presa di Microsoft sul gaming su PC.

Le nuove linee guida sul marchio "Powered by SteamOS" di Valve fanno riferimento ad altri dispositivi oltre allo Steam Deck, suggerendo che presto potrebbero esserci nuovi hardware che eseguono la distribuzione Linux personalizzata dell'azienda.

Il documento di Valve delinea dispositivi che vengono forniti con SteamOS preinstallato e si avviano direttamente nel sistema operativo orientato al gaming. Sebbene Valve abbia precedentemente confermato la sua intenzione di rendere SteamOS disponibile su PC, non è ancora chiaro se l'azienda concederà in licenza la distribuzione ai produttori hardware o la rilascerà come download gratuito per tutti gli utenti PC.

Un recente rilascio beta di SteamOS includeva codice che faceva riferimento all'Asus ROG Ally, uno dei concorrenti basati su Windows più popolari dello Steam Deck. Non sarebbe sorprendente vedere la distribuzione Linux debuttare sull'Ally e su altri dispositivi portatili simili.

Inoltre, un'immagine trapelata di un potenziale successore dello Steam Controller, che potrebbe entrare in produzione di massa entro pochi mesi, suggerisce una possibile rinascita dell'iniziativa Steam Machines di Valve, abbandonata in passato.

SteamOS e progetti simili mirano a semplificare la gestione e l'avvio dei giochi PC con un controller, offrendo un'esperienza più vicina a quella delle console senza compromettere la flessibilità di un PC. Questi sistemi risolvono anche comuni problemi legati a Windows, come gli aggiornamenti dei driver e i problemi di compilazione degli shader.

Non per altro, recenti report evidenziano il continuo interesse di Valve per la realtà virtuale e i sistemi basati su ARM. Le nuove linee guida dedicano diverse pagine a Steam VR, e sono emerse immagini di design di controller per un presunto visore Steam VR standalone.