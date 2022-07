Mancano pochi giorni all’uscita di Stray. Il titolo si prospetta sicuramente come uno dei giochi più eccentrici e interessanti di questa generazione. Ambientato in un futuro cyberpunk in cui l’unica forma di vita sembrano essere i robot che gestiscono tutte le attività quotidiane, il gioco ci metterà, infatti, nei panni di un gatto. In quanto felini, ovviamente, non possiamo esimerci da una lista di trofei a tema.

Stray, infatti, sta cercando di far propria l’essenza di una vita da felino di strada anche tramite i suoi trofei. Tra questi, infatti, sbloccheremo gli achievement dopo aver miagolato 100 volte, dormito per più di un’ora, saltato 500 volte e marchiato il territorio graffiando degli oggetti. Tutto ciò, ovviamente, sarà obbligatorio per chiunque voglia ottenere il platino del titolo sviluppato da BlueTwelve Studio. L’elenco dei trofei del gioco è apparso su Exophase, confermando che dovremo seriamente calarci nei panni di un gatto se vogliamo vivere al massimo l’esperienza di gioco.

Consultando la lista, inoltre, sembra che i trofei di Stray siano tutti piuttosto semplici da ottenere. Grazie alla sua inclusione in PS Plus Extra e PS Plus Premium il primo giorno, il titolo sarà anche disponibile ad un vasto bacino di utenti già alla sua uscita. Oltre ai trofei legati alla storia, la lista svela numerose ulteriori chicche che si alternano ai collezionabili da raccogliere. Infine, troviamo un trofeo che ci richiede di terminare il gioco in meno di due ore. Ciò potrebbe implicare che la trama principale del titolo sia piuttosto breve ma non fornisce indicazioni precise sulla sua reale durata.

Stray uscirà il 19 luglio 2022 ed è già uno dei titoli più richiesti su Steam. Il gioco di BlueTwelve Studio, pubblicato da Annapurna arriverà, inoltre, su PlayStation 4 e PlayStation 5 e, come detto, sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al programma PS Plus Extra e PS Plus Premium. Nell’attesa, se siete appassionati di titoli indipendenti, potete recuperare Kena: Bridges of Spirits.