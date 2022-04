Durante uno dei primi showcase dei giochi PS5, ci fu un particolare titolo in grado di catturare l’attenzione di tantissimi giocatori. Parliamo di Stray, un gioco indipendente pubblicato da Annapurna. Ci furono diversi motivi per cui il gioco riuscì a focalizzare l’attenzione dei tanti utenti collegati per guardare i primi giochi in arrivo sulla nuova console Sony, fra tutti il protagonista, ovvero un gatto.

Stray (che in italiano si può tradurre come randagio) è un progetto in sviluppo oramai da diversi anni, ma finalmente si sta per concretizzare. Il gioco è infatti in dirittura d’arrivo su PS5, PC e PS4 durante l’estate del 2022. A svelare la finestra di lancio ci ha pensato proprio Sony, con un cinguettio lanciato nella giornata di ieri, dove sono stati mostrati tre giochi indipendenti e i loro relativi periodi di uscita.

Come annunciato da Sony, Stray arriverà questa estate. Nel filmato sono presenti anche altri due giochi: We Are OFK, un titolo che promette di far rivivere ai giocatori le avventure di una band di Los Angeles, tra pubblicazione del loro primo EP e gli affitti da pagare in California e Cult of the Lamb, un rogue like pubblicato da Devolver Digital. Il primo sarà disponibile durante l’estate, mentre invece il secondo è previsto per questo autunno. Potete scoprire il nuovo trailer, che svela le finestre di lancio dei tre giochi, subito qui in basso.

Stray

We Are OFK

Cult of the Lamb These are just three of the can't-miss indies coming soon to PlayStation. Discover more at https://t.co/u40zhqkUoy pic.twitter.com/fkYbz7MoRl — PlayStation (@PlayStation) April 28, 2022

I giochi indipendenti continuano ovviamente a conquistare le scene e soprattutto i cuori dei giocatori. Giusto negli ultimi giorni è stato svelato un nuovo titolo del filone Soulslike, che prende in prestito le atmosfere delle opere letterarie di H.P. Lovercraft. Potete trovare maggiori dettagli sul gioco in questione semplicemente visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.