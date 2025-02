Sony sta ripulendo il PlayStation Store dai giochi spazzatura

Sony ha iniziato a rimuovere numerosi giochi di bassa qualità dal PlayStation Store, in seguito a un'inchiesta di IGN che denunciava la presenza di titoli spazzatura nei principali negozi digitali di videogiochi.

L'indagine aveva evidenziato le diverse politiche di controllo qualità adottate da Nintendo, PlayStation, Xbox e piattaforme PC, mostrando la quantità di titoli di scarsissima qualità )o con tematiche davvero discutibili), presenti sui vari store digitali.

Questo "problema" è più diffuso di quanto si pensi.

La mossa di Sony, con questa tempistica così precisa, sembra essere proprio una risposta diretta alle critiche sollevate da IGN. Numerosi giochi dello sviluppatore RandomSpin, come Supermarket Simulator Pro e Bodycam Shooter, sono stati rimossi dallo store. Questi titoli erano sospettati di utilizzare risorse generate con l'intelligenza artificiale o riciclate da altre fonti senza autorizzazione.

Il fenomeno dei giochi truffa non è limitato a PlayStation. Anche il Nintendo eShop ha recentemente affrontato problemi simili, con la presenza di cloni evidenti di giochi popolari e titoli ingannevoli come "Wukong Sun: Black Legend", che cerca di sfruttare la popolarità dell'atteso "Black Myth: Wukong".

La situazione riflette una mancanza di controlli efficaci nei negozi digitali, che spesso consentono la pubblicazione di contenuti con controlli minimi o, ancor peggio, limitandosi a seguire una lista di requisiti tecnici . Questo ha portato a controversie legali, come la causa intentata dallo sviluppatore di Poppy Playtime contro Google per la presenza di app truffa su Google Play.

Secondo i dati di TrueTrophies e PSNProfiles, alcuni sviluppatori stanno pubblicando dozzine di giochi in tempi brevissimi. RandomSpin, ad esempio, ha lanciato più titoli in un solo mese nel 2024, sollevando dubbi sulla loro qualità e originalità.

La facilità con cui questi giochi vengono ammessi negli store digitali sta creando un ambiente in cui è sempre più difficile per i consumatori distinguere tra prodotti legittimi e tentativi di truffa, mettendo in luce la necessità di un maggiore controllo da parte delle piattaforme di distribuzione.