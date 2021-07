Street Fighter: in occidente arriva un gioco inedito, i dettagli

Il titolo mobile Street Fighter: Duel, precedentemente esclusiva cinese di Capcom, sta per avere un rilascio globale nel prossimo futuro. Il publisher giapponese recentemente ha annunciato la sua localizzazione internazionale durante il Capcom Pro-Tour dello scorso weekend, la destinazione principale per i programmi eSportivi di Capcom.

Street Fighter: Duel non è un vero e proprio picchiaduro, ma è un RPG basato sul team-building: il giocatore deve raggruppare una squadra di tre combattenti scelti tra i World Warriors della saga assieme ad altri personaggi originali. Il gameplay, in altre parole, spinge i giocatori a comporre il loro roster di combattenti ideale da schierare in battaglia contro altri giocatori o contro l’Intelligenza Artificiale.

Il videogioco in Cina è stato sviluppato da Topjoy, una società sussidiaria dell’onnipresente Tencent. Street Fighter: Duel pone molta enfasi sulla personalizzazione dei suoi combattenti, permettendo ai giocatori di poter vestire come più gli pare i diversi personaggi collezionabili come Sakura, Ryu e Karin. Stando a quanto si dice, in Cina Street Fighter: Duel è molto in voga a causa del particolare stile grafico di Xin Wang, artista in forze da Topjoy che ha donato grafiche e visual davvero accattivanti al gioco (le stesse della copertina di questo articolo). Ovviamente per un gioco del genere non mancheranno micro-transazioni e loot box. Potete osservare un gameplay in basso.

Sebbene Street Fighter: Duel abbia in programma un’uscita nel mercato occidentale, non si conosce ancora nessuna data precisa né una più larga finestra di lancio. Supponiamo che il gioco sarà disponibile tranquillamente sia sui sistemi iOS che su quelli Android. Per quel che riguarda un prossimo capitolo della saga principale ci sono solo rumor in giro, nessuna voce certa. Nel frattempo il Capcom Pro Tour continua la sua strada e arriverà il 31 luglio in Francia, Spagna e Portogallo. Per ulteriori dettagli sul CPT potete consultare il sito ufficiale.