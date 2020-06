PS5: Street Fighter 6 svelato in anticipo da BossLogic?

Più ci avviciniamo all’inizio dell’evento dedicato ai giochi di PS5, e più molti degli insiders e degli addetti ai lavori stanno pubblicando sui propri account social indizi su ciò che potrebbe venire annunciato stasera. Questa volta, l’indizio sembra molto di più di una voce di corridoio, dato che arriva da BossLogic, l’artista digitale che solamente qualche settimana fa ha preso parte direttamente all’annuncio di Assassin’s Creed Valhalla.

L’artista digitale ha lasciato cadere un indizio pesante su uno degli annunci che verranno fatti all’evento Sony di stasera. Con una nuova opera pubblicata sul suo profilo Twitter, BossLogic fa intuire agli appassionati che tra gli annuci dello show ci sarà anche Street Fighter 6, nuovo capitolo dell’iconica saga picchiaduro targata Capcom. Ad accompaganre questa sua nuova opera, BossLogic ha aggiunto anche la seguente didascalia: “non manca troppo all’annuncio”.

Ovviamente manca ancora l’ufficialità da parte di Capcom, che potrebbe tranquillamente arrivare stasera insieme ad un gameplay trailer, ma l’immagine non lascia scampo ad ulteriori speculazioni. Oltre all’hashtag utilizzato dall’artista digitale che fa chiaramente riferimento a Street Fighter 6, quella che vediamo in primo piano nell’opera realizzata da BossLogic è la schiena di Akuma, sulla quale capeggia il numero 6 con un font molto simile a quello utilizzato da Capcom con i capitoli precedenti del brand.

Per scoprire se Street Fighter 6 sarà realtà o meno non dobbiamo aspettare troppo tempo. Vi ricordiamo che l’evento dedicato ai giochi per PS5 prenderà il via questa sera a partire dalle ore 22:00, orario italiano. Noi della redazione seguiremo lo show sul canale YouTube di Tom’s Hardware. Cosa ne pensate di questo nuovo post pubblicato da BossLogic? Credete che Street Fighter 6 possa essere veramente annunciato tra qualche ora? Raccontateci le vostre sensazioni a riguardo.