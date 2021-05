Summer Game Fest ritorna anche quest’anno, è ufficiale

Eh si, lo sappiamo che non vedevate l’ora della notizia ufficiale. Geoff lo ha confermato poco fa e finalmente abbiamo l’ufficialità della cosa. Anche quest’anno avremo il Summer Game Fest con tutti i partner del caso. In questo caso inoltre il tutto avverrà il 10 Giugno. Subito dopo l’E3, che vi ricordiamo anche quest’anno si terrà in maniera virtuale. Purtroppo le fiere di videogiochi e non solo stanno ancora subendo gli effetti della pandemia, e molto probabilmente per tutto l’anno avremo a che fare con eventi di questo tipo.

Il tutto partirà con l’evento “Kick Off Live”, nel quale potremo ammirare tantissime nuove world premiere. E sicuramente partiremo con le dovute premonizioni del caso. D’altronde il mese di giugno, fa da apertura per due/tre mesi di continui lanci e di annunci. Anche Ubisoft ha infatti già programmato il suo prossimo evento, nel quale sicuramente vedremo il prossimo Far Cry in azione, dato che è sparito dai radar ormai da davvero troppo tempo.

Per quanto riguarda il Summer Game Fest, data “l’importanza” che ha preso l’evento e i tanti agganci che il buon Geoff ha conquistato nel corso degli anni, sicuramente dobbiamo aspettarci tanti annunci anche di grandi eslusive. Molto probabilmente vedremo anche degli annunci da parte di Microsoft e dei suoi studi interni, quel trailer di Project Dark ci ha lasciati fin troppo stupiti e abbiamo sicuramente bisogno di vedere altro.

☀️The first lineup details are here! ☀️ Welcome to #SummerGameFest 2021 It begins Thursday, June 10 with KICKOFF LIVE! a spectacular live world premiere showcase, including a performance by @weezer, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm BST.@summergamefest pic.twitter.com/s6inizAuhU — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 19, 2021

Inoltre è molto probabile che anche Sony possa fare le sue mosse, dato che solo poche settimane fa si parlava di circa 25 titoli in sviluppo e di conseguenza sicuramente nel corso di questi eventi estivi vedremo qualcosa, o almeno speriamo di farlo. Voi fateci sapere invece cosa vi aspettate da questi eventi, e magari anche qualche pronostico!