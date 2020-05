Super Mario 64, ecco come gira in 4K e 16:9 su PC

Siete appassionati di Super Mario e rimpiangete la storica versione su Nintendo 64? Ora, grazie ad un fan, potrete giocarla su PC con una qualità mai vista prima.

La particolarità di questa versione – video qui sotto – è che gira nativamente su PC, evitando quindi di dover rincorrere a mille giri fra emulatori e affini.

Qualora vogliate provarla, sappiate che Nintendo spesso si affretta a rimuovere prodotti di questo tipo, quindi, nel caso, approfittatene: la risoluzione, come da titolo, arriva fino a 4K.

L’operazione in questione è davvero degna di nota: parte infatti nel 2019 e ha previsto addirittura un reverse engineering del codice sorgente del gioco originale.

Attenzione perché non è da escludere che un gioco simile potrebbe arrivare in futuro. D’altronde la saga di Mario gode di una community infinita e chissà che Nintendo non deciderà di regalarle anche riedizioni simili.