Con un nuovo film d’animazione di Super Mario all’orizzonte, i fan della leggendaria saga platform di Nintendo sono pronti a essere stupiti. D’altronde si tratta della prima grande riproposizione sul grande schermo di un franchise Nintendo, tralasciando il film in live action dei primi anni ’90 (lo potete acquistare su Amazon), che in un modo o nell’altro è comunque riuscito a diventare un cult. Ora, c’è chi ha voluto realizzare un remake del noto platform utilizzando le fattezze reali di alcuni attori come Chris Pratt e Jack Black.

Super Mario Bros.

Grazie agli sforzi dell’utente che sta dietro al canale YouTube Re-Imagined Games, scopriamo un nuovo remake di Super Mario che rende protagonisti gli attori che presteranno la loro voce ai personaggi del prossimo film d’animazione in arrivo nel 2023. Al posto del classico modello di Mario, infatti, giocheremo con una riproduzione reale di Chris Pratt, ma anche tutti i vari elementi che compongono i livelli sono stati riprodotti con texture realistiche.

L’autore di questo progetto, di cui al momento esiste solo un primo trailer, ha dichiarato di aver cominciato a lavorare utilizzando il motore Unreal Engine, ma si è poi spinto oltre svelando le ambizioni di questo remake. Oltre a Chris Pratt, infatti, l’autore ha intenzione di inserire anche gli altri attori che doppieranno i vari personaggi nel prossimo film come, per esempio, Jack Black nei panni di Bowser.

Al momento il trailer ci mostra solo i primi quattro livelli, ma l’obbiettivo di questo appassionato è quello di rifare tutto il primo iconico capitolo di Super Mario uscito su NES in salsa live action. Un progetto davvero curioso e che dimostra quanto ancora oggi il primo capitolo di Mario e compagni possa ancora essere preso e rivoltato come un calzino. Non sappiamo quando questo remake fan-made vedrà la luce pubblicamente, ma siamo certi che in futuro ne sentiremo parlare nuovamente.