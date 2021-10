Super Smash Bros. Ultimate, il director si prende una pausa con PS5

Durante l’ultimo Nintendo Direct, la Grande N ha fatto sapere che Super Smash Bros. Ultimate sarà protagonista, questo 5 ottobre 2021, della sua ultima diretta dedicata. Masahiro Sakurai, iconico game director della serie e creatore di Kirby, illustrerà a tutti gli amanti del picchiaduro l’ultimo lottatore DLC del titolo, motivo per cui sono in molti ad attendere la diretta con molta ansia. Chi segue il franchise da tempo saprà bene che Sakurai è una figura molto particolare, stacanovista a dir poco, che da sempre il massimo per creare dei giochi e DLC di grande qualità.

Questo pregio ha però spesso causato problemi al game director, talvolta anche fisici: durante lo sviluppo dei contenuti aggiuntivi di Super Smash Bros. per Wii U e 3DS, infatti, il suo medico gli aveva diagnosticato una calcificazione al tendine della spalla destra, dovuta ai ritmi di lavoro cui si costringeva. Per questo motivo la community è sempre stata a favore di una pausa, possibilità che potrebbe essere finalmente reale dopo la pubblicazione dell’ultimo lottatore di Super Smash Bros. Ultimate.

Non a caso, Sakurai ha postato una foto molto peculiare sul suo profilo Twitter, mostrando un DualSense di PlayStation 5 vicino a un SSD M.2, probabilmente pronto per essere inserito nella sua console. Sembrerebbe quindi che il director di Super Smash Bros. abbia finalmente deciso di prendersi una breve pausa dopo il lunghissimo sviluppo del capitolo per Nintendo Switch. Interessante è il fatto che abbia deciso di farlo proprio con una PlayStation 5.

Tuttavia, non sorprende affatto che Masahiro Sakurai sia un grande giocatore, anche e soprattutto di titoli per PlayStation. Per farvi comprendere, aveva giocato oltre 242 opere per PS4 soltanto nel 2019. Questo, senza dubbio, significa che Sakurai ha un’ottima conoscenza dell’intero settore videoludico, ma per altri potrebbe rappresentare un’indizio sull’identità dell’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate. Che si tratti di un personaggio dei PlayStation Studios, come Kratos? Non ci resta che aspettare il 5 ottobre alle 16:00 per scoprirlo.