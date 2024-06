Aloy diventerà un personaggio in Smash Bros? Guerrilla Games ci spera

Il panorama videoludico è testimone di una nuova e intrigante possibilità: l'ingresso di Aloy, eroina protagonista della serie Horizon di PlayStation, nel roster di Super Smash Bros. Questa speculazione nasce in concomitanza con l'arrivo di un titolo della serie Horizon, LEGO Horizon Adventures, su Nintendo Switch suscitando curiosità e aspettative tra i fan.

In una recente intervista concessa a Kotaku, Tim Symons, il produttore responsabile dello sviluppo del franchise in Guerrilla Games, ha espresso interesse per questa ipotesi. Quando gli è stato chiesto della possibilità di vedere Aloy nel celebre fighting game di Nintendo, Symons ha risposto:

"Sarebbe bello. Se parlate con Nintendo e vogliono invitarci, fatemelo sapere."

Dal suo debutto, Super Smash Bros. è stato un terreno fertile principalmente per i personaggi Nintendo, ma con il passare degli anni, il gioco ha accolto sempre più figure provenienti da altri universi videoludici. Personaggi come Sonic the Hedgehog, Mega Man, Pac-Man, Cloud di Final Fantasy, Steve di Minecraft, Banjo & Kazooie e Sora di Kingdom Hearts hanno fatto il loro ingresso, ampliando significativamente le aspettative sui confini del possibile.

Il rilascio di LEGO Horizon Adventures è previsto per queste festività natalizie sulla console Switch. Insomma, l'interesse dimostrato da Guerrilla Games potrebbe aprire nuove e affascinanti dinamiche nel mondo di Super Smash Bros., rendendo l'attesa per ulteriori sviluppi ancora più palpabile.