Nintendo Direct: tutti i giochi annunciati il 23 settembre

Dopo tre mesi dall’ultimo Nintendo Direct, questa sera ci siamo trovati al cospetto di un nuovo, attesissimo evento digitale ricco di nuovi annunci e aggiornamenti su tutti quei giochi che giocheremo da qui al prossimo futuro su Nintendo Switch. Senza ulteriori indugi vediamo cosa è uscito fuori da questo nuovo appuntamento comunicativo di Nintendo.

Nintendo Direct 23 settembre | Tutti gli annunci

Monster Hunter Rise Sunbreak

Il Nintendo Direct inizia con Monster Hunter Rise Sunbreak, una massiccia espansione per l’ultimo capiotlo della saga di Capcom in arrivo nel corso dell’estate 2022.

Mario Party Superstars

C’è spazio anche per il nuovo Mario Party Superstars, con una serie di nuovi tabelloni e i classici mini-giochi che compongono questo divertentissimo party game.

Voice of Cards The Isle Dragon Roars

Il nuovo misterioso gioco firmato Yoko Taro si mostra per la prima volta durante il Direct di questa sera. Voice of Cards The Isle Dragon Roars si presenta come un particolarissmo gioco di ruolo tutto basato sulle carte.

Chocobo GP

In modo totalmente inaspettato arriva Chocobo GP, uno degli spin off di Final Fantasy nati ed apprezzati sulla prima PlayStation e che, riprende vita con un titolo nettamente più moderno in uscita nel 2022.

Kirby e la Terra Perduta

Il Nintendo Direct ci riserva anche Kirby e la Terra Perduta, un nuovo capitolo principale della saga che si stacca definitivamente dalla concezione 2D per abbracciare un gameplay in tre dimensioni.

Traingle Strategy

Rivediamo finalmente anche Triangle Strategy, il nuovo gioco di strategia che riprende il tanto amato stile visivo già apprezzato in Octopath Travelers. Il titolo uscirà il 4 marzo 2022.

Metroid Dread

Nuovo gameplay anche per l’imminente Metroid Dread, il titolo in 2.5 della saga che ha il compito di aprire la strada dello storico brand su Nintendo Switch.

Nintendo 64 e SEGA Mega Drive nel Nintendo Online

I rumor ne hanno parlato per mesi, e ora arriva la notizia ufficiale: il Nintendo Online Service si espande con nuovi giochi in arrivo da console storiche come Nintendo 64 e, completamente a sorpresa SEGA Mega Drive.

Actraiser Renaissance

Su Nintendo Switch risorge come una fenice anche Actraiser, uno dei classici nati su NES e che nel tempo è diventato un vero e proprio cult per gli appassionati.

Splatoon 3

Torna a mostrarsi anche Splatoon 3 con una nuova sessione di gameplay ricca sia del classico gameplay che abbiamo imparato a conoscere, a una serie di nuove schermate che imbastiranno la nuova modalità in giocatore singolo.

Bayonetta 3

Mancava dalle scene da troppi anni, e finalmente durante questo Nintendo Direct abbiamo avuto notizie di Bayonetta 3. Un nuovo frenetico trailer con spezzoni di gameplay ci mostrano un ritorno più in forma che mai e non vediamo l’ora di poter tornare in questo mondo, e lo potremo fare nel corso del 2022.

Da menzionare anche alcuni titoli che sono apparsi velocemente durante la diretta, tra i quali troviamo nuovi annunci e aggiornamenti su titoli già pubblciati:

Disco Elysium

Disney Magical World 2

Star Wars Knights of the Old Republic

Dying Light 2 (versione cloud)

Shadowrun Trilogy

Castlevania Advance Collection

Deltarune Capitolo 1&2

Hotwheels Unleashed

Surviving the Aftermath

Shin Megami Tensei V

Wreckfest

Rune Factory 5

Con Bayonetta 3 si è concluso anche questo Nintendo Direct. Quali sono stati gli annunci che vi hanno emozionato di più questa sera?