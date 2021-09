Super Smash Bros. Ultimate: pulizia dei denti gratis se batti il dentista

Mentre il mondo attende novità dal Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate (magari con una vociferata Nintendo Direct di settembre) un dentista del Massachusetts negli Stati Uniti d’America ha lanciato una simpatica iniziativa nel suo studio che prevede botte da orbi proprio sul picchiaduro di Nintendo.

Una pulizia dei denti gratuita per chi riesce a battere il Dr. Tej A. Shah in una sfida di Super Smash Bros. Ultimate presso lo studio Zen Family Dental nel Massachusetts. Pensando a quanto costano le assicurazioni sanitarie negli USA, sarebbe il caso di approfittarne… sempre che riusciate a battere il Dr. Shah, molto confidente nelle sue abilità Joy-Con alla mano. Chi perde non solo dovrà pagare di tasca propria la visita medica, ma dovrà anche subire l’onta di pubblicare una foto sui social con il dentista, ammettendo di averle prese.

Il Dr. Shah ha elencato su Reddit i pre-requisiti per partecipare all’iniziativa del suo studio:

Valido per un solo paziente. Unca sfida.

La sfida sarà contro il Dr. Shah presso la Zen Family Dental e solo su Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. Copia di gioco, console e controller presenti già nello studio, ma il dentista permette ai giocatori di portarsi dietro un qualsiasi controller.

Sfida al meglio delle 3 con tempo limite di 6 minuti, niente strumenti, niente smash finale, livello Final Destination e niente danni ambientali.

La vittoria garantisce solo una pulizia gratis, ma sono richieste radiografie ed esami.

Lo studio è aperto ogni Venerdì, Sabato e Domenica dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio.

Bisogna iscriversi come pazienti al sito ufficiale dello studio.

Da notare che radiografie ed esami richieste per avere la pulizia dentale sono a pagamento, anche se il Dr. Shah sostiene che abbia i prezzi più convenienti dell’intero Massachusetts. In conclusione del suo post su Reddit, il dentista ha anche detto: “Probabilmente farò di nuovo il torneo a ottobre. L’area della reception è sufficientemente grande per otto persone, anche col distanziamento sociale.” Da notare che la Switch presente allo studio ha anche Zelda e Final Fantasy, ottimi passatempi per aspettare il proprio turno dal dentista.