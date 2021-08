Nintendo Direct a settembre? Ecco cosa suggeriscono gli indizi

Diverse voci online stanno suggerendo l’imminente arrivo di una nuova Nintendo Direct, ipotizzata per il mese di settembre. L’ultimo appuntamento ufficiale con Nintendo c’è stato nel corso dell’E3 2021 il 15 giugno (recap qui), anche se in realtà abbiamo assistito anche a eventi più specifici come un Indie Showcase e un Pokémon Presents, entrambi svolti in questo mese di agosto.

Il primo della lunga schiera di indizi che si stanno facendo avanti online è il fatto che tradizionalmente le Nintendo Direct si tengono sempre in questo periodo fin dal 2016. Ad aggiungere carne sul fuoco, c’è l’esigenza dell’annuncio di un nuovo combattente del Fighter Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate, dato che l’ultimo è stato rivelato 3 mesi fa. Tra settembre e ottobre inoltre sono attesi diversi titoli first party su Nintendo Switch come WarioWare Get it Together e Metroid Dread, di cui abbiamo avuto un gameplay trailer la settimana scorsa, che verrà lanciato l’8 ottobre, lo stesso giorno della Nintendo Switch OLED.

A dirla tutta, i rumor sulla Direct di settembre c’erano già da inizio agosto, nei quali si discutevano i focus su WarioWare, Metroid Dread, Advance Wars e Mario Party Superstars. Tradizionalmente le Nintendo Direct di settembre si tengono nella prima settimana, quindi un annuncio potrebbe essere davvero imminente. C’è stata tuttavia un’eccezione nel 2020, dovuta ai rallentamenti causata della pandemia, con una Nintendo Direct Mini andata in onda a metà mese.

Nel frattempo ci sono sedicenti leaker che avanzano date: chi afferma il 4 settembre, chi il 9 e chi addirittura il 10, giorno di uscita del nuovo WarioWare. Il solo fatto che storicamente per anni ci sia sempre stata una Nintendo Direct nel mese di settembre non vuol dire obbligatoriamente ci sarà un evento del genere anche quest’anno, ma di certo è una statistica che mette buone speranze. Mentre restiamo in attesa di annunci ufficiali, vi consigliamo di leggere le nostre anteprime di Nintendo Switch OLED e di Metroid Dread.