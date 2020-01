Super Smash Bros Ultimate: svelato il nuovo personaggio, Byleth

Dopo una lunga attesa e molti rumor, è finalmente arrivato il momento di scoprire il nuovo personaggio per Super Smash Bros Ultimate, l’amatissimo picchiaduro di Nintendo. Nell’ultimo periodo sono circolate varie voci riguardo al possibile nuovo combattente in arrivo nel gioco: molti richiedevano Dante di Devil May Cry, mentre altri puntavano persino a un personaggio di Fortnite, come Jonesy. Vediamo subito tutto quelle che è stato annunciato per Super Smash Bros Ultimante.

Mr Sakurai ha presentato con un video il nuovo personaggio: si tratta di Byleth di Fire Emblem Three Houses, in formato sia maschile che femminile e in grado di utilizzare quattro armi: arco, spada, alabarda e frusta.

Mr Sakurai ha spiegato che non sarà subito disponibile poiché è tutto stato organizzato in segreto per non far trapelare l’informazione. Il pacchetto con il personaggio sarà disponibile, più precisamente, a partire dal 29 gennaio al prezzo di 5.99 euro (se non possedete il Figher Pass, venduto al prezzo di 24.99 euro). Mr Sakurai ha poi sfruttato la diretta per spiegare la storia di Fire Emblem con il solito stile comico giapponese.

Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità di Super Smash Bros Ultimate? Vi hanno convinto, oppure speravate di un altro personaggio? Molti speravano in Dante, come già detto, ma pare che siano rimasti delusi. Byleth è un personaggio molto recente ma secondo Sakurai ha già colpito molti e si è quindi deciso di inserirlo.