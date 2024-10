Sword Art Online: Fractured Daydream | Recensione

Sword Art Online, nonostante abbia ormai svariati anni sulle spalle, rimane una delle saghe più apprezzata nel panorama anime e manga. Dopo aver visto il rilascio di Sword Art Online Last Recollection lo scorso anno, ora è il turno di Sword Art Online: Fractured Daydream, titolo uscito su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Parliamo di una nuova aggiunta all'universo videoludico di SAO, proposta come l'esperienza co-op definitiva per i fan della saga. Ebbene, pur portando con sé alcuni elementi di gameplay interessanti e coinvolgenti, il titolo soffre anche di alcuni difetti che gli impediscono di raggiungere il suo pieno potenziale.

Una formula familiare, ma con nuove aggiunte

L'ambientazione di Sword Art Online: Fractured Daydream sembra collocarsi dopo gli eventi di Last Recollection, con Kirito e Quinella intrappolati in una missione nel VRMMORPG Alfheim Online. Tuttavia, ben presto scoprono che la loro strana collaborazione non è altro che una coincidenza: i due si ritrovano intrappolati in un mondo chiamato Galaxia, dove possono rivivere vecchie missioni e frammenti di memoria. Mentre cercano di capire come siano finiti in questa situazione, salvano due personaggi in difficoltà e iniziano a scoprire cosa sta realmente accadendo. Pare che non siano soli in Galaxia: altri volti noti della serie SAO, inclusi personaggi di Alternative Gun Gale Online, sono rimasti intrappolati nello stesso mondo.

Durante la trama dovremo affrontare alcune missioni senza Kirito, offrendo così una visione degli eventi in cui non è lui - una volta tanto - il protagonista centrale. Anche se egli resta una presenza costante, il gioco trova comunque un buon equilibrio tra lui e gli altri personaggi, soprattutto se si esplorano le missioni secondarie specifiche per ogni eroe. Purtroppo, però, come accade spesso nei giochi di Sword Art Online, l'ultima parte della storia appare scritta frettolosamente, lasciando alcuni spunti interessanti poco approfonditi.

Inoltre, le meccaniche di gioco della storia principale sembrano pensate più per il gioco di gruppo, il che rende le missioni solitarie tediose e lunghe. Questo è particolarmente vero per i personaggi tank e ranger, il cui movimento lento e le opzioni di attacco limitate possono far sembrare le missioni ripetitive e sbilanciate.

Un altro problema significativo è la mancanza di personalizzazione dei personaggi. I fan dei precedenti giochi di SAO ricorderanno la possibilità di cambiare l'aspetto e le abilità di Kirito, mentre Fractured Daydream non offre lo stesso livello di personalizzazione, il che è una delusione per chi ama personalizzare i propri personaggi. Inoltre, non è possibile nemmeno cambiare le armi del protagonista, limitando ulteriormente la creatività e la flessibilità nel combattimento.

La componente online

In ogni caso, la componente principale del gioco è la modalità online, composta da missioni cooperative e raid. Le partite online si svolgono su mappe divise in sezioni, con obiettivi da completare in compagnia di altri giocatori; al termine di ogni missione, come nella modalità single-player, riceveremo poi una valutazione e delle ricompense.

Uno dei miglioramenti chiave rispetto ad altri titoli all'interno del franchise è, senza dubbio, la varietà di personaggi disponibili. Non solo i giocatori possono impersonare personaggi amati come Kirito e Asuna, ma il gioco introduce anche nuove figure, come Heathcliff e Death Gun, che rappresentano una gradita sorpresa per i fan di lunga data della serie. Ogni personaggio ha abilità uniche, e la possibilità di cambiare personaggio durante il combattimento aggiunge un ulteriore strato di strategia, particolarmente utile nelle modalità co-op. Inoltre, il gioco introduce personaggi in grado di volare, un'aggiunta che rivoluziona l'esplorazione delle mappe più grandi e rende i combattimenti più dinamici.

C'è un forte senso di collaborazione ed entusiasmo quando si affrontano boss e missioni insieme ad altri giocatori, una sensazione che la modalità single-player chiaramente non riesce a replicare. Il gioco include anche un sistema di richieste di aiuto che permette ai giocatori di unirsi a missioni di altri giocatori, fornendo assistenza quando necessario e aggiungendo un interessante elemento sociale.

Tuttavia, il multiplayer non è privo di difetti: purtroppo, anche la componente online diventa ben presto ripetitiva. Bandai Namco sembra puntare sulla speranza che i giocatori restino coinvolti a lungo in Sword Art Online: Fractured Daydream, ma la verità è che, senza un contenuto sostanzioso, il grind non riesce a mantenere il suo fascino una volta finita la storia principale e svolta qualche missione online, essendo tutte sostanzialmente molto simili e senza un vero scopo.

Come accade per qualsiasi gioco live service, gli sviluppatori dovranno impegnarsi per introdurre nuove missioni, sfide e modalità di gioco regolarmente per mantenere i giocatori coinvolti.

Tirando le somme su Sword Art Online: Fractured Daydream

Insomma, Sword Art Online: Fractured Daydream non è privo di difetti, ma rimane un gioco divertente, soprattutto per i fan della serie. L'esperienza multiplayer è l'elemento più forte del gioco e giocare con gli amici sicuramente eleva notevolmente il divertimento. La varietà di personaggi, inclusi alcuni aggiunte inaspettate, mantiene le cose interessanti, e la possibilità di volare aggiunge una nuova dimensione all'esplorazione e ai combattimenti.

Detto questo, il gioco è limitato dalla mancanza di personalizzazione, dalle missioni single-player ripetitive e dalla frustrazione legata al grinding eccessivo. Se, quindi, amate i giochi cooperativi multiplayer, Fractured Daydream merita sicuramente una prova, mentre se cercate un gioco di ruolo altamente personalizzabile con un'esperienza single-player profonda, questo gioco potrebbe non soddisfare le tue aspettative.