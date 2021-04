Nintendo Indie World 14 aprile: tutti i giochi annunciati

Nintendo si sa, annuncia i propri format dedicati alle presentazioni dei prossimi giochi in arrivo su Switch completamente a sorpresa. Da un giorno all’altro, quindi, ci troviamo ad alzare le antenne pronti a captare qualsiasi novità che venga annunciata dalla grande N. In questo caso non parliamo di un Direct tradizionale, ma di un nuovo Nintendo Indie World, la diretta tutta dedicata alle prossime produzioni indipendenti che debutteranno nei prossimi mesi su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Nintendo Indie World | Tutti i giochi annunciati

Road 96

Il Nintendo Indie World si apre con Route 96 la nuova produzione dei creatori di Valiant Hearts The Great War. Ruote 96 si presenta come un’avventura procedurale in prima persona che ci porterà a vivere un vero e proprio racconto di viaggio tra situazioni e ambientazioni differenti.

Doppietta di titoli Annapurna Interactive

Annapurna Interactive è senza ombra di dubbio una delle etichette di pubblicazione più in salute di questo periodo. Anche in questo nuovo evento targato Nintendo la compagnia americana ci ha presentato una paio delle prossime produzioni in arrivo sulle console Nintendo Switch e Switch Lite, ovvero: Last Stop e Hindsight.

Olliolli World

Con Ollieollie World torna una delle saghe indie più divertenti e amate. L’arte dello skateboard arriva anche su Nintendo Switch con il terzo capitolo che va ad espandere le meccaniche dei suoi due predecessori e aggiungendo una veste grafica tutta nuova.

The Longing

The Longing è sicuramente una delle produzioni più affascinanti sulla piazza. Un gioco che richiede ai giocatori di attendere letteralmente 400 giorni di vita reale. Per coprire questa attesa potrete attuare diverse azioni all’interno di questo mondo virtuale. The Longing è stato reso disponibile a partire da oggi.

TMNT Shredder’s Revenge

Dopo il ritorno del videogioco su Scott Pilgrim, i beat’em up a scorrimento tornano protagonisti! Con TMNT Shredder’s Revenge gli appassionati delle Tartarughe Ninja potranno godere di un titolo che mischia la nostalgia e la modernità in un groviglio di colori e azione frenetica. Che altro dire se non Cowabunga!

Skul The Hero Slayer

Skul The Hero Slayer si presenta come uno degli action platform in due dimensioni più affascinanti e frenetici sulla piazza. Tanta varietà, diversi nemici di taglie diverse da buttare giù e un’aspetto visivo/artistico molto piacevole da vedere.

Come al solito durante la presentazione è stata proposta una veloce carrellata di molteplici titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch; scopriamoli insieme.

GestuFumaDen Undyne Moon

Cristale

Aerial_Knights Never Yield

There is no Game Wrong Dimension

Aztech Forgotten Gods

Art of Rally

KeyWe

Labyrinth City

Weaving Tides

The House of the Dead Remake

Ender Lillie Quiets of the King

Beats of Maravlissa Island

FEZ

Oxenfree 2 Lost Signal

Non esiste uno show fatto di annunci videoludici senza il momento “one more thing”. L’annuncio finale di questo Nintendo Indie World è Oxenfree 2 Lost Signal, il sequel dell’avventura bidimensionale ricca di mistero e dai tratti horror uscita nel 2016. Oxenfree 2, invece, uscirà in un momento non ancora specificato del 2021.

Con questo inaspettato sequel si conclude il nuovo Nintendo Indie World. Una serie si produzioni indie tutte diverse e dai pigli molto originali ci terranno compagnia per i prossimi mesi a venire, e non solo.