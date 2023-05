In Tears Of The Kingdom, con poca sorpresa, ritornano i tre enormi draghi elementali che in Breath Of The Wild sorvolavano i cieli di Hyrule. Firodra Neldra e Odra, però, sono tornati con alcune differenze sostanziali nelle loro routine, pensate proprio per spiazzare quei giocatori che cercheranno di raggiungerli con le stesse metodologie utilizzate nel precedente capitolo.

Firodra Neldra e Odra presentano, infatti, dei percorsi totalmente nuovi e oltre a sorvolare i cieli di Hyrule, posizionandosi esattamente in quello spazio aereo posto tra il regno e gli arcipelaghi sospesi nel cielo, spenderanno parte del loro percorso nel sottosuolo, volteggiando nell’oscurità.

Nulla da temere però, perché abbiamo speso un considerevole ammontare di ore per spiegarvi esattamente come si spostano sulla mappa Firodra Neldra e Odra, in maniera tale da illustrarvi dove sia meglio appostarsi per salirgli in groppa, quali tecniche risulteranno più efficaci per raccogliere tutte le risorse in un’unica “cavalcata”, come equipaggiarvi e cosa potrete ottenere, rispettivamente, da Firodra, Neldra e Odra.

La mappa presente qua sopra vi mostra, esclusivamente, i percorsi che Firodra Neldra e Odra compieranno in superficie. Non abbiamo volutamente inserito il tragitto compiuto nel sottosuolo in quanto risulterà molto più scomodo, e dispersivo in termini di ottimizzazione del tempo, tentare di cavalcare i tre draghi mentre saranno in procinto di sorvolare le profondità del regno di Hyrule.

Questo non vuol dire, però, che non vi ritroverete nel Sottosuolo durante i vostri tentativi di raccogliere le risorse dispensate da Firodra Neldra e Odra ma che, anzi, molto probabilmente vi ritroverete ad arrancare nel Miasma quando cercherete di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro, specialmente se non vorrete attendere troppo tempo.

Prima di spiegarvi, nel dettaglio, i tragitti percorsi da Firodra Neldra e Odra è indispensabile sapere che cosa potrete ottenere, in termini di risorse, dai tre draghi e come potrete sfruttare questi strumenti all’interno di Tears Of The Kingdom. Ognuno dei tre draghi (quattro se contiamo il drago Eburneo che però avrete già cavalcato seguendo la nostra guida su come ottenere rapidamente la Spada Suprema) vi rilascerà quattro risorse, tre delle quali (una volta ottenute) faranno partire un cooldown che richiederà di attendere 10 minuti prima di poter ottenere un’altra parte di Firodra Neldra e Odra.

Dente di Firodra Neldra e Odra | Ottenibile colpendo un dente nella mascella inferiore di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a cooldown di 10 minuti)

| Ottenibile colpendo un dente nella mascella inferiore di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a cooldown di 10 minuti) Artiglio di Firodra Neldra e Odra | Ottenibile colpendo precisamente una delle zampe di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a cooldwon di 10 minuti)

| Ottenibile colpendo precisamente una delle zampe di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a di 10 minuti) Corno di Firodra Neldra e Odra | Ottenibile colpendo uno dei corni presenti sulla testa di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a cooldown di 10 minuti)

| Ottenibile colpendo uno dei corni presenti sulla testa di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a di 10 minuti) Scaglia di Firodra Neldra e Odra | Ottenibile colpendo una delle formazioni rocciose luminose presenti sul dorso di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a cooldown di 10 minuti)

| Ottenibile colpendo una delle formazioni rocciose luminose presenti sul dorso di Firodra, Neldra e Odra (Soggetto a di 10 minuti) Roccia Draconica di Firodra Neldra e Odra | Ottenibile in grandi quantità semplicemente raccogliendole attorno alle formazioni rocciose luminose presenti sul dorso di Firodra, Neldra e Odra.

Tutte queste risorse ottenibili da Firodra Neldra e Odra si riveleranno essenziali per potenziare alcuni abiti unici di Link (come il set Furia Divina di Majora’s Mask), cucinare pietanze in grado di aumentare il potere d’attacco per un determinato periodo di tempo o, semplicemente, aumentare notevolmente la potenza delle armi in possesso di Link, combinando le risorse con il Compositor, e aggiungerci degli effetti elementali basati su elettricità, ghiaccio o fuoco.

Rimangono da chiarire solamente due aspetti: come individuare rapidamente Firodra Neldra e Odra e come ottimizzare l’ottenimento delle risorse per evitare di perdere troppo tempo aspettando che id raghi arrivino nella posizione giusta. A questi due problemi abbiamo trovato due soluzioni molto semplici per individuare rapidamente Firodra Neldra e Odra e per riuscire a ottenere un pezzo per ogni risorsa ogni qualvolta deciderete di salirci in groppa.

Tenete sempre a mente che Firodra Neldra e Odra usciranno sempre dal cratere da cui abbiamo fatto partire la freccia esemplificativa, presente nella mappa inserita a inizio guida) e si dirigeranno verso il punto d’arrivo posto nel secondo cratere indicato nella mappa. Ognuno dei tre draghi avrà un quantitativo di minuti ben preciso in cui sorvolerà la superficie, o attraverserà il sottosuolo, che si rivelerà incredibilmente utile per sapere in anticipo quanto tempo si avrà per collezionare risorse o quanto si dovrà aspettare prima che un drago esca da uno dei crateri:

Odra spenderà 24 minuti in superficie e 24 minuti nel Sottosuolo.

e 24 minuti nel Sottosuolo. Neldra spenderà 16.5 minuti in superficie e 12 minuti nel Sottosuolo.

e 12 minuti nel Sottosuolo. Firodra spenderà 14.5 minuti in superficie e 16 minuti nel Sottosuolo.

Una volta che avrete bene a mente questi tempi, vi basterà semplicemente dirigervi nella Torre Topografica più vicina al Cratere d’arrivo di uno dei draghi, lanciarvi nel cielo e controllare l’area sotto di voi dirigendovi a ritroso sul percorso compiuto dal drago. Se non vedete la vostra preda, andate rapidamente sulla mappa e teletrasportatevi alla Torre Topografica più vicina al Cratere di partenza del drago che avrete scelto, per ripetere l’operazione appena svolta.

Se non vedrete neanche così il drago, questo vorrà dire che starà sorvolando il sottosuolo, il che é esattamente quello che vorrete anche voi. A questo punto, teletrasportatevi, nuovamente, alla Torre Topografica più vicina al Cratere di partenza e dirigetevi sul ciglio del Cratere di partenza del drago selezionato e attendete che cominci a emergere dall’enorme voragine (tenete in considerazione i tempi di percorrenza del Sottosuolo per sapere quanto dovrete aspettare approssimativamente).

Ora vi basterà seguire in ordine questi punti, tenendo a mente che per quanto la procedura sia la medesima per Firodra Neldra e Odra, dovrete equipaggiare dei vestiti ignifughi per stare sul dorso di Odra, rimuovere ogni oggetto in metallo per restare sul dorso di Firodra (quindi vi serviranno un arco di legno e una mazza) e indossare degli abiti che vi proteggano dal freddo per restare sul dorso di Neldra:

Non appena il drago spunta dal cratere, mirate con l’arco e attendete di poter vedere chiaramente una delle zampe della creatura.

della creatura. Aspettate che la zampa sia completamente fuori dal cratere e colpitela con una freccia, se avrete ottenuto un’artiglio sentirete il suono di un Gong.

Aspettate che l’oggetto si stacchi dal drago per cadere al suolo e correte a raccoglierlo. Attenzione, potrà capitare che finisca nel sottosuolo ma non si tratta di un problema irrisolvibile in quanto vi basterà gettarvi nel Cratere, raggiungere il punto di atterraggio dell’oggetto, raccoglierlo e teletrasportarvi rapidamente in superficie.

Una volta raccolto il primo oggetto, teletrasportatevi rapidamente alla Torre Topografica posta vicino al Cratere di partenza e lanciatevi nel cielo per individuare il drago e atterrarci sul dorso.

e lanciatevi nel cielo per individuare il drago e atterrarci sul dorso. Una volta sul dorso del drago dovrete aspettare dieci minuti prima che le formazioni rocciose luminose, e le corna, si riattivino. Sfruttate questo tempo per raccogliere quante unità possibili di Roccia Draconica, percorrendo in lungo e in largo il dorso della creatura.

prima che le formazioni rocciose luminose, e le corna, si riattivino. Sfruttate questo tempo per raccogliere quante unità possibili di Roccia Draconica, percorrendo in lungo e in largo il dorso della creatura. Non preoccupatevi degli attacchi elementali, non vi colpiranno fino a che starete sul dorso del drago. Se, invece, scivolerete, aprite immediatamente la Paravela per risalire in groppa alla creatura sfruttando le correnti ascensionali generate da quest’ultima.

Passati i dieci minuti, noterete che le formazioni rocciose saranno nuovamente luminose. Prendete un arma e colpitene una, premendo rapidamente A per raccogliere istantaneamente una Scaglia.

per raccogliere istantaneamente una Scaglia. Attendete nuovamente dieci minuti restando sul dorso del drago. Sicuramente la creatura si immergerà nel secondo cratere per addentrarsi nel sottosuolo, per evitare di cadere vi basterà sfruttare una delle formazioni rocciose presenti sul dorso come scalino, aggrappandovi verticalmente al dorso, quando necessario, ed evitando di muovervi per non consumare inutilmente vigore.

Una volta che saranno passati altri dieci minuti, noterete che le formazioni rocciose saranno nuovamente luminose. Prendete un arma e dirigetevi sulla testa del drago per colpire un corno e, premendo rapidamente A, raccogliere istantaneamente quest’ultimo .

. Attendete altri dieci minuti e ripetete la procedura descritta poc’anzi se il drago emergesse dal sottosuolo per volare in superficie.

Una volta che il drago sarà nuovamente carico di energia, dirigetevi nuovamente sulla sua testa e preparatevi. Dovrete lanciarvi su uno dei due lati del volto, prendere la mira con l’arco e sparare una freccia solo, ed esclusivamente, quando vedrete chiaramente uno dei denti posti nella mascella inferiore del drago . Se non riuscite a vederlo chiaramente, riaprite la Paravela per riplanare sulla testa della creatura.

. Se non riuscite a vederlo chiaramente, riaprite la Paravela per riplanare sulla testa della creatura. Se colpirete il punto giusto sentirete il suono di un Gong e quello sarà il segnale che vi indicherà che potrete salutare il drago per planare nel punto in cui sarà atterrato il dente. Se, invece, non sentirete il Gong, riaprite la Paravela, planate sulla testa del drago e attendete nuovamente dieci minuti.

Se avrete fatto tutto correttamente, in poco più di mezz’ora avrete ottenuto tutte le risorse disponibili da uno fra Firodra Neldra e Odra. Sappiamo perfettamente che è un’operazione lunga di per se, per questo vi consigliamo, in caso non abbiate tempo da dedicarci ogni volta che vi servirà una parte di Firodra Neldra e Odra, di consultare la nostra Guida Completa a Tears Of The Kingdom per scoprire come duplicare le risorse disponibili nel vostro inventario.