Se siete fan dei grandi classici dell’avventura, questa è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Amazon propone Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft: Deluxe Edition per Nintendo Switch con uno sconto imperdibile del 45%, il prezzo più basso mai visto fino a oggi. Una promozione perfetta per chi desidera tornare alle origini della saga con una grafica rinnovata e prestazioni ottimizzate per la console Nintendo.

Tomb Raider Remastered Starring Lara Croft: Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione speciale non si limita a offrire solo i tre storici titoli della saga (Tomb Raider I, II e III) ma è arricchita da una serie di contenuti esclusivi pensati per veri collezionisti. All'interno della confezione troverete una Steelbook elegante e resistente, perfetta per chi ama conservare i propri giochi con cura. Ma non è tutto: incluso anche un libro di mappe esplorative, più di 80 pagine dettagliate che svelano tutti i segreti, le zone nascoste e le espansioni dei tre capitoli.

A rendere ancora più completa l’esperienza ci pensa il comparto musicale. Insieme al gioco, riceverete un download digitale della colonna sonora ufficiale e un CD fisico con i brani più iconici della serie. Un omaggio sonoro che accompagnerà le vostre esplorazioni digitali e farà riaffiorare i ricordi delle vostre prime avventure con Lara Croft.

Infine, tutti questi contenuti sono raccolti in una scatola da collezione pensata per durare nel tempo e fare bella figura nella vostra libreria videoludica. Se cercate un tuffo nel passato condito da una cura per i dettagli davvero rara, questa edizione Deluxe è l’occasione perfetta per farlo (e a un prezzo così, è difficile dire di no).