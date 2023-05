Zelda: Tears of the Kingdom guida completa è qui! Lo abbiamo aspettato per anni — tanti, troppi anni —, ma finalmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è arrivato nelle nostre mani. Nonostante Breath of the Wild fosse già un titolo mastodontico, Nintendo è riuscita ad aumentare ancor di più l’asticella con il nuovo sequel, creando un open world veramente immenso, arricchendo Link con nuove abilità e molto altro. Va da sé, dunque, che un opera di tale dimensioni possa disorientare a un primo contatto, ed è per questo che vi abbiamo preparato questa guida completa per Tears of the Kingdom.

Si tratta di un articolo completamente originale dove ogni screen, video e informazioni che vedrete è stata raccolta da noi e non presa da siti esterni. L’obbiettivo e dare vita alla miglior Zelda: Tears of the Kingdom guida completa in Italia e perché no, anche del mondo (si fa per dire).

In questo articolo, infatti, troverete utili consigli da sapere e mettere in pratica all’inizio della vostra avventura, grazie ai quali potrete godervi maggiormente il gioco e semplificarvi la vita nelle lande di Hyrule. Inoltre, manterremo costantemente aggiornato l’indice che vedete di seguito, aggiungendo man mano tutte le guide pubblicate nel sito su Tears of the Kingdom. Insomma, questa guida sarà il vostro miglior compagno durante l’avventura, e per tale motivo vi invitiamo a consultarla spesso, così da non perdere tutti i nuovi contenuti. Bando alle ciance, preparate la spada e buona lettura!

IMPORTANTE: Ricordiamo che questa guida completa è continuamente aggiornata minuto per minuto!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Guida Completa

Guida ai Sacrari (IN ARRIVO)

Guida All’Aumento delle Cellule Energetiche

Guida ai Templi e ai Dungeon (IN ARRIVO)

Guida alle torri topografiche (IN ARRIVO)

Guida ai Semi Di Korogu (IN ARRIVO)

Come trovare lo Schematrix (IN ARRIVO)

Guida alle armi leggendarie (IN ARRIVO)

Guida ai Geoglifi (IN ARRIVO)

Guida alle Radici del Sottosuolo (IN ARRIVO)

Guida ai cartelli di Miceda (IN ARRIVO)

Dove trovare la statua demoniaca (IN ARRIVO)

Guida alle Statue Stregonesche e alle ricompense (IN ARRIVO)

Compendio di Hyrule (IN ARRIVO)

Consigli utili prima di iniziare

Consigli utili prima di iniziare | Tears of the Kingdom Guida Completa

Non dedicatevi immediatamente all’esplorazione.

Non dedicatevi all’esplorazione prima di aver ottenuto la Paravela al termine del lungo prologo. Questo consiglio potrà sembrarvi assurdo, ma con i mezzi a disposizione di Link nelle fasi iniziali di Tears Of The Kingdom, le fasi esplorative risulteranno estremamente limitate e, per certi versi, frustranti. Non preoccupatevi se nelle prime ore di gioco lascerete qualcosa indietro, in quanto, non appena otterrete la Paravela, potrete sfruttare i punti di teletrasporto per ritornare sui vostri passi e recuperare ciò che avrete lasciato indietro… oltre a poter scoprire numerosi segreti altrimenti inaccessibili.

Non alzate subito il vigore.

Anche in Tears Of The Kingdom troveremo sacrari sparsi per tutta Hyrule, e non solo, i quali vi doneranno una Sfera Della Benedizione ogni qualvolta ne porterete a termine uno. Con quattro di queste sfere potrete pregare dinnanzi a una delle numerose statue presenti nel gioco (la più comoda è quella situata al Forte Di Guardia) per aumentare il vostro vigore o la vostra energia vitale. Il nostro consiglio è di portare innanzitutto a sei il numero di cuori a vostra disposizione e soltanto in seguito cominciare ad aumentare il vigore di Link, in quanto tutte le fasi esplorative accessibili nella prima decina di ore non richiederanno un eccessiva stamina, ma alcuni degli avversari sul vostro cammino potrebbero eliminarvi con un solo colpo se la vostra vita sarà troppo bassa.

Tenete sempre con voi del cibo che vi protegga dalle temperature.

Che siano Onigiri, Caldoperoni Saltati PiccaPicca o semplici funghi, il nostro consiglio è di avere sempre a disposizione un quantitativo sufficiente di cibo cotto che vi permetta di proteggervi dalle alte e dalle basse temperature. Questo consiglio nasce dal semplice motivo che gli abiti appositi per affrontare i differenti tipi di clima costeranno parecchie Rupie, e se non avrete a disposizione una protezione per le temperature più rigide rischierete di venire tagliati fuori da tre regioni fra le più importanti presenti in Hyrule. Il nostro consiglio, quindi, è di cucinare ogni volta che ne avrete l’occasione dei piatti pensati per combattere il freddo e l’afa.

Visitate caverne e vendete minerali

Considerando il costo elevato degli indumenti indispensabili (come il Completo dei Rito o l’armatura ignifuga), all’inizio della vostra avventura in Tears Of The Kingdom il nostro consiglio è quello di visitare ogni caverna che incontrerete sul vostro camino e di spaccare le conformazioni rocciose al loro interno per raccogliere i vari tipi di minerali. Per quanto questi materiali pregiati serviranno nelle fasi avanzate del gioco per potenziare, o creare, equipaggiamento di ottima fattura, all’inizio il nostro consiglio è quello di vendere tutto per guadagnare Rupie, in quanto molti degli indumenti più importanti presenti nel gioco potrebbero risultare inavvicinabili nelle fasi iniziali dell’avventura, ovvero quando vi serviranno di più.

Cavalcate sulle strade principali e liberate la mappa.

Lo sappiamo! Lanciarsi da un dirupo con una Paravela per guardare cosa si cela al di sotto dei nostri piedi è indubbiamente affascinante, ma all’inizio limitatevi a domare un cavallo e percorrere le strade principali in tutta tranquillità. È un consiglio apparentemente tedioso, lo sappiamo, ma risulterà indispensabile per tre importanti motivi: vi permetterà di trovare ogni stallaggio presente sui vari percorsi (offrendovi una rete di teletrasporti molto pratica sfruttando i sacrari posti nelle loro immediate vicinanze); vi permetterà di incontrare una serie di personaggi che vi forniranno delle mini-sfide utili per guadagnare risorse e, perché no, qualche rupia e, infine, vi permetterà di individuare la torre di tutte le Torri Topografiche, permettendovi, quindi, di avere una piena conoscenza della mappa di Hyrule, e dei sui cieli, prima di entrare nel vivo dell’azione.

Zelda: Tears of the Kingdom Guida Completa | Il nostro lavoro

Ciò che abbiamo realizzato con questa guida è frutto di un lavoro imponente. Abbiamo lavorato giorno e notte (e ancora lo stiamo facendo) per garantire alla community la soluzione completa più grande e completa che si possa creare.

Non vogliamo rovinare il gioco a chi non lo ha provato, ma guidare i completisti nel raggiungere il 100% di questa esperienza meravigliosa. Siamo fiduciosi dal fatto che possiate trovare tutte le informazioni necessarie.