Tekken 7, un leak sulla Season 3 rivela i lottatori dei prossimi DLC

Una descrizione apparsa sul Microsoft Store e poi rimossa del Season Pass 3 di Tekken 7 ha svelato alcuni dettagli sui prossimi contenuti scaricabili in arrivo per il picchiaduro a incontri di Bandai Namco. La nota pubblicata per errore, infatti, ha permesso di sapere quali saranno i prossimi lottatori che verranno introdotti e altre novità sui DLC che verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Se il DLC 10 vedrà l’introduzione di Zafina, in quello successivo verrà introdotto il lottatore di sumo Ganryu apparso già nel primo capitolo della saga nell’ormai lontano 1994. Il 12/esimo DLC vedrà invece l’introduzione di un personaggio inedito, ovvero Leroy Smith, anche se come nel caso di Zafina, anche la presenza di questo lottatore era stata già annunciata nei mesi scorsi con la presentazione della Season 3 di Tekken 7 durante le finali di EVO 2019. Dal leak è invece possibile conoscere il nome di un altro lottatore fino ad ora sconosciuto.

Successivamente arriverà anche un altro personaggio, anche questa volta inedito: si tratta di Fahkumram che, stando al nome, potrebbe essere un lottatore di muay thai. Sempre all’interno della Season 3 di Tekken 7 verrà introdotto un nuovo stage insieme alla funzionalità Frame Data Display. Con il Season Pass 3 verranno anche introdotti nuovi oggetti per la personalizzazione dei personaggi come occhiali da sole, tagli di capelli, accessori e vari effetti.

Proprio oggi a Bangkok in Thailandia sono iniziate le finali del Tekken World Tour 2019 con un montepremi di 200 mila dollari (quasi 176 mila euro). L’annuncio ufficiale degli altri DLC della Season 3 è atteso proprio nel corso dell’evento, il che avvalora l’ipotesi che possa essere presentato proprio Fahkumram dato lo stile di combattimento legato alla cultura del paese che ospita le finali mondiali. Le informazioni però sono ormai di pubblico dominio e pare che sul canale Twitch ufficiale di Tekken siano iniziati i ban per gli utenti che parlano proprio dei prossimi DLC.