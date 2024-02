Migliori postazione di guida F1 (febbraio 2024)

F1 23 è arrivato nei negozi fisici e digitali da qualche tempo, pronto a far contenti migliaia di giocatori in tutto il mondo. Quindi, onde evitare di farvi arrivare impreparati in pista, abbiamo pensato bene, all'interno di questa guida all'acquisto, di suggerirvi delle postazioni di guida complete per godere appieno del gioco, divise per categorie: dalla fascia economica, passando per la media e arrivando alla più costosa. Così facendo, contiamo di accontentare molti di voi, avvicinandoci quanto più possibile alle vostre disponibilità.

In questo nuovo aggiornamento datato febbraio 2024 non abbiamo aggiunto nuove postazioni di guida per giocare a F1, ma controllato tutti i link per assicurarvi degli acquisti sicuri e al miglior prezzo. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida qualora dovessimo ritenere opportuno sostituire alcuni dei prodotti al momento in elenco.

Fatta questa premessa e chiarita la struttura dell'articolo, un ultimo suggerimento: nel corso degli ultimi mesi e anni abbiamo stilato decine e decine di articoli pregni di suggerimenti di vario tipo. Sé, visto il tema affrontato, cercate delle soluzioni per quanto riguarda volanti o, in generale, volete scoprire i migliori racing games disponibili sul mercato, non esitate a cliccare i link di riferimento. Detto ciò, diamo pure il via alla gara.

Come scegliere le migliori postazioni per giocare a F1?

Il famosissimo racing games di EA riesce a farsi apprezzare dagli appassionati, proponendo un'esperienza di buon livello. Se siete giunti fin qui, avrete notato che, all'interno della guida, vi abbiamo suggerito diversi prodotti, divisi per fasce di prezzo differenti. Nei successivi paragrafi cercheremo di approfondire al meglio alcuni dei prodotti selezionati, al fine di permettervi di scegliere gli articoli con consapevolezza.

Cosa serve per giocare a F1?

Come avrete intuito leggendo questa guida, gli articoli principali che servono per giocare al meglio a F1 su PC sono: sedile, volante e monitor, a cui vanno aggiunti, opzionalmente, guanti e visore VR in modo da rendere più immersiva l'esperienza di gioco.

Analizziamo, dunque, gli elementi principali del set-up.

Postazione/sedile, come sceglierlo?

Qualcuno, probabilmente, se lo sarà chiesto per davvero. È piuttosto semplice, in realtà: è una soluzione comoda e sicura che permette alle vostre periferiche di trovare un alloggio perfetto. In alternativa, per risparmiare, potreste tentare di agganciare il volante alla scrivania e utilizzare una sedia qualsiasi durante le gare, ma perdereste molta dell'immersione che titoli come F1 sono in grado di offrire, e giochereste in modo piuttosto scomodo, per non citare eventuali scossoni alla scrivania. Insomma, morale della favola: arrangiarsi è sempre possibile, è potrebbe valere come soluzione temporanea prima di mettere le mani su una vera postazione. Il nostro consiglio, specie se volete divertirvi, è di considerare l'acquisto di un sedile, anche il più economico.

Volante, come sceglierlo?

Esistono diversi volanti da gioco. I più comuni sono quelli tondi, come il popolarissimo Logitech G29. Tuttavia, trattandosi di una guida specifica per F1 2023, abbiamo pensato bene di considerare solamente dei volanti da F1, quelli più squadrati, per intenderci. Ve ne abbiamo suggeriti tre, caratterizzati da una differenza di prezzo, materiali e funzionalità. Il nostro suggerimento, essendo la periferica centrale del setup, è di spenderci un po' di più, o comunque di continuare ad investirci nel tempo. Vi diciamo questo perché i volanti migliori vantano una presa decisamente superiore e la possibilità di utilizzare molti più tasti, il che potrebbe essere davvero una gran cosa. Insomma, come sempre sarà il portafogli a decidere, ma anche il vostro interesse nei confronti del mondo racing.

Tasti aggiuntivi, funzionalità e materiali a parte, un altro elemento indispensabile è il force feedback. Ma che cos’è? Brevemente, restituisce sensazioni quanto più vicini possibili alla realtà, tentando di farvi percepire la reazione delle ruote, riportando lo sterzo automaticamente alla posizione iniziale man mano che le ruote si spostino. Importante, quindi, oltre al resto, è la presenza di questa caratteristica.

Monitor, come sceglierlo?

Dopo il volante e la postazione, in assoluto la parte più fondamentale del setup. Ebbene sì, il monitor riveste un ruolo prioritario, potremmo dire, perché sarà lo strumento che ci consentirà di visualizzare il videogioco, e farlo al meglio è doveroso.

All'interno della guida abbiamo suggerito due tipologie di schermo: monitor ad altissimo refresh rate e monitor 32:9. Nel primo caso, la risposta è presto detta: in un racing game, configurazione PC permettendo, la fluidità è in assoluto l'elemento più importante. Un refresh rate elevato contribuisce ad aumentare il senso di velocità della vettura, eliminando anche eventuali artefici grafici, oltre che la risposta ai comandi. Davvero fondamentale. D'altro canto, invece, il monitor 32:9 vi offre una panoramica molto più immersiva, estendendo a dismisura l'asse orizzontale dell'immagine. Infine, il braccio da supporto, è un modo praticamente perfetto per sistemare davanti al proprio setup da guida uno o più schermi, così da avere un campo visivo perfetto.

Detto ciò, non dimentichiamoci di tecnologie quali VRR e HDR, le quali migliorano a dismisura la qualità generale del pannello. Nel primo caso, con il VRR, brutti artefatti legati all'immagine vengono del tutto eliminati, rendendo l'esperienza molto più gradevole e priva di intoppi. In sostanza, quello che succede, è una sincronizzazione tra gli Hz dello schermo e i frames inviati dal gioco. Questo dialogo tra dispositivi migliora sensibilmente la vostra esperienza, mitigando tutti i problemi che potrebbero insorgere. Tanto per fare un esempio più specifico: se amate giocare ad altissimo frame rate ma siete consapevoli che, nel farlo, siete costretti ad accettare un frame rate ballerino, ecco che il VRR vi verrà in soccorso. Sincronizzando il frame rate con gli Hz dello schermo, entrambi gireranno alla stessa frequenza, anche nei casi in cui il valore si alza o abbassa di continuo.

Riguardo all'HDR, invece, parliamo di una specifica che ha un impatto sui colori e l'illuminazione generale. Pannelli di questa tipologia, infatti, sono pensati per funzionare a 10bit, il che arricchisce notevolmente i colori a schermo, grazie al miliardo di sfumature possibili. Nel corso degli ultimi anni, praticamente dal 2016 in poi, la stragrande maggioranza di titoli non rinuncia a questa tecnologia, il che significa che sarebbe davvero un peccato privarsene, dal momento che gli artisti immaginano, oramai, direttamente in HDR la fotografia dei loro giochi, se così vogliamo definirla, scimmiottando un po' il cinema.

Quanto costa una postazione per F1?

Chiudiamo, infine, come di consueto, con un trafiletto dedicato al prezzo. Partiamo dal presupposto che spendere poco, veramente poco, è impossibile, se non accantonando l'idea di completare al 100% il setup da guida. Sé, infatti, la vostra idea è quella di munirvi solamente di volante, magari anche del sedile, delle cifre più ragionevoli e abbordabili cominciano a saltar fuori, con una spesa minima di poco superiore ai 200€. Il discorso, quindi, almeno in questo caso, presenta davvero troppe variabili. Sarete quindi voi a decidere cosa voler comprare e cosa no, e soprattutto quali sono le vostre necessità.

Ipotizzando di voler pescare quanti più prodotti possibili dalla fascia più bassa dei nostri consigli, siamo più che certi che con un budget di circa 300/350€ vi sentirete già soddisfatti. L'idea, in questo caso, sarebbe quella di puntare sul volante Thrustmaster e sul sedile Next level racing, aggiungendoci magari un monitor a 144Hz. Ma ancora più furba, a nostro avviso, è l'idea di mixare le fasce e stabilire quale prodotto richiede più attenzioni. Come specificato più volte, infatti, il pezzo forte è proprio il volante, il che significa che parte del budget andrebbe proprio indirizzato da questa parte, tirando un po' a ribasso per gli altri dispositivi. Tanto, presto o tardi avrete modo di aggiornare anche il resto delle periferiche.