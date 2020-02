Tekken World Tour 2020: annunciato l’inizio della stagione insieme ai dettagli

Il Tekken World Tour sta per tornare per la quinta stagione, lo ha confermato oggi Bandai Namco insieme a un trailer di annuncio pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale. I fan del picchiaduro provenienti da tutto il mondo si stanno già preparando a competere per la gloria e la possibilità di essere incoronati campioni del mondo di Tekken. La stagione avrà inizio il prossimo 4 aprile in Giappone, con il primo Master che sarà il Tokyo Tekken Masters.

Sono molteplici le novità per un campionato che mette a disposizione un montepremi da 200.000 Dollari suddivisi nelle varie tappe. Il titolo verrà infatti deciso tramite oltre 30 eventi Master e Challenger, che si svolgeranno in giro per tutto il mondo. I giocatori competeranno per il ranking all’interno della classifica del Tour, con i migliori 19 giocatori che andranno a guadagnarsi un posto per la finalissima.

Dopo la prima tappa giapponese, il tour si sposterà in giro per tutto il mondo andando a visitare diversi eventi quali: l’EVO a Las Vegas, il VSFighting X nel Regno Unito e l’Headstomper in Svezia. Le finali invece si terranno a New Orleans durante il mese dicembre, quando i migliori giocatori di Tekken al mondo si potranno scontrare per la gloria e portarsi a casa il montepremi da 200.000 Dollari.

Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche mese e il Tekken World Tour 2020 prenderà il via. Questa sarà una grande occasione per i vari giocatori di lanciare il guanto di sfida al campione in carica, il nipponico Chikurin, Siete pronti a vivere una nuova stagione competitiva di Tekken?