Tekken 7: ecco quanto ha venduto nel 2019

Stamattina vi abbiamo parlato delle incredibili vendite dei titoli Capcom, sottolineando quanti milioni di copie abbiano venduto Resident Evil 2 e Devil May Cry 5. Non solo l’azienda giapponese con sede ad Osaka ha riscosso un ottimo successo, ma anche Bandai Namco ha fatto sapere che Tekken 7, l’ultimo capitolo della celebre serie di picchiaduro, ha conseguito risultati a dir poco eccellenti per il publisher riprendendosi alla grande dopo alcuni piccoli passi falsi dovuti a episodi non proprio riusciti.

La storia della famiglia Mishima ha avuto un degno sviluppo in questo capitolo, riuscendo a riempire quei piccoli buchi di trama dovuti principalmente all’età del brand. Il titolo uscito nel 2015 su cabinato e su console due anni più tardi, ha accontentato anche gli amanti del genere rilasciando un picchiaduro di qualità decisamente superiore anche per quanto riguarda la componente competitiva. In una dichiarazione rilasciata sul proprio profilo Twitter, Katsuhiro Harada, ha reso noto che Tekken 7 ha venduto alla fine del 2019 circa 5 milioni di copie in tutto il mondo. Un risultato a dir poco positivo e sicuramente in continuo aumento, viste anche le recenti aggiunte rilasciate e la partecipazione all’EVO 2020. Qui di seguito vi mostriamo il post ufficiale.

Oops…. I had completely missed it…TK7 achieved 5 million copies by the end of 2019. Please wait for a while to update the commemorative illustration.

ドタバタしていた年末年始で500万本達成していたとのこと…完全に報告を見逃していました。記念イラストのアップデートはまたあとで.. — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 13, 2020

Ieri, inoltre, è stata rilasciata la patch 3.21 che depotenzia nettamente Leroy, nuovo lottatore aggiunto nel season pass 3. L’aggiornamento riduce drasticamente i danni di molte sue mosse, aumentando il tempo dell’animazione di recupero di 5 frame e modificando il suo comportamento in combattimento (e quello dei suoi avversari), ovviamente quando è necessario. Questo aggiornamento per far capire quanto Bandai Namco ci tenga al suo brand e soprattutto al suo pubblico.