The Day Before, bagarini lo vendono a 200 dollari

Dopo il catastrofico lancio di The Day Before, la conseguente chiusura improvvisa dello studio e il ritiro del gioco da Steam pensavamo che la vicenda fosse terminata. E invece no. In seguito alla rimozione del titolo dallo store, infatti, svariati bagarini e marketplace online hanno iniziato a vendere account con la key attivata a prezzi a dir poco assurdi, che vanno dai 200 ai 1.000 dollari.

Dopo la promessa di rimborsi per tutti e la rimozione del gioco dalla vendita la scorsa settimana, gli sviluppatori hanno affermato che avrebbero mantenuto attivi i server per il momento, permettendo così a un esiguo gruppo di persone di continuare a giocare. A quanto pare, infatti, il gioco conta attualmente più di 200 giocatori attivi, anche se questo rappresenta un calo del 99% rispetto al lancio.

I server del gioco probabilmente spariranno da un momento all'altro, giacché non vi sono reali motivi per tenerli aperti e ciò rappresenterebbe solamente una spesa per FNTASTIC. Anche se le key sono effettivamente reali (cosa che potrebbe anche non essere il caso) è difficile capire perché qualcuno vorrebbe spendere cinque volte l'importo originale solo per avervi accesso ora, soprattutto se inizialmente non ne aveva interesse.

Noi non possiamo far altro che sperare che nessuno acquisti davvero quelle key ma, d'altra parte, se più bagarini hanno iniziato a venderle significa che qualche richiesta c'è stata.