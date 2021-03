The Day Before: il survival MMO dalla grafica spacca mascella

The Day Before ha sorpreso i videogiocatori di tutto il mondo fin dal suo annuncio, non solo per la sua grafica spacca mascella, ma anche per la sua struttura di gioco. In sviluppo presso Fntastic, il survival MMO promette di offrire ai giocatori un’esperienza PvE (ma anche PvP) immersiva, con un mondo post-apocalittico open world che punta ad essere il più realistico possibile. Non ci resta che analizzare assieme tutto ciò che sappiamo di questo promettente gioco!

Uno degli aspetti più importanti di un survival è sicuramente il loot. Fntastic ha puntato, quindi, a realizzare una loot experience in linea con la sua idea di post-apocalisse: un’America invasa da orde di infetti affamati di carne umana, e persone pronte a tutto pur di sopravvivere. Il team di sviluppo ha deciso, perciò, di non offrire al giocatore una semplice variazione del colore di armi e indumenti, bensì di puntare sul realismo delle bocche da fuoco e delle armature. Ad esempio, un giubbotto anti-proiettili leggero vi difenderà soltanto dalle pistole.

Insomma, la parola d’ordine è realismo. Anche i veicoli avranno un ruolo importante, ma potranno facilmente divenire una trappola se scarichi di carburante o se bloccati. Inoltre, la varietà dei nemici sarà contraddistinta dagli infetti, dagli NPC umani o dagli altri giocatori (che non esiteranno a spararvi in testa per appropriarsi dei vostri beni). Fntastic mira ad offrire all’utenza un’esperienza post-apocalittica vivida, cruda e profonda, che non si esaurirà soltanto con la storia principale, ma sarà arricchita da diverse storie di contorno.

The Day Before, come specificato in precedenza, ha stregato tutti per il suo comparto grafico strabiliante (che potrete osservare grazie al trailer soprastante), dotato di effetti particellari realizzati a regola d’arte, un’ottima gestione delle luci e delle animazioni più che convincenti. I co-founders di Fnstastic, Ed Gotovtsev e Aisen Gotovtsev, hanno inoltre dichiarato ai microfoni di gamingbolt di non escludere una versione per le PS5 e Series X dell’atteso survival MMO, invitando l’utenza ad attendere ‘un annuncio speciale’. Non ci resta, come sempre, che invitarvi a restare aggiornati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti!