The Division Heartland, annunciato il capitolo free to play

Nessuno lo attendeva, nessuno se lo aspettava. Eppure sembra che Ubisoft voglia ancora puntare a lungo sul brand di The Division. Da quando per la prima volta i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di mettere le mani sopra la creazione del publisher francese, un po’ il mondo della categoria dei looter-shooter è cambiato. Non se ne sente più parlare come prima, soprattutto del secondo capitolo, caduto un po’ nel dimenticatoio da parte dei videogiocatori.

Ubisoft invece oggi ha dato un forte segnale. Ci crede ancora. E come dimostrarlo se non con l’annuncio di un titolo completamente distaccato dalla linea principale ma soprattutto Free To Play? Ebbene si, con un post sul blog ufficiale Alain Corre, Executive Producer ha annunciato The Division Heartland un titolo gratuito disponibile per tutti su molteplici piattaforme. Il setting sarà lo stesso universo che abbiamo imparato a conoscere e perché no, per alcuni, anche ad amare con i primi due capitoli della serie principale.

Il team al momento al lavoro è quello di Red Storm che secondo il publisher è quello con la maggiore esperienza su titoli di questo tipo soprattutto quando si parla di videogiochi basati sul franchise di Tom Clancy. Il titolo sarà disponibile per ogni tipologia di piattaforma e arriverà tra il 2021 e il 2022. Ma le notizie non si fermano qui! Sono infatti in arrivo nuovi contenuti per il secondo capitolo di The Division e un titolo mobile dedicato alla serie.

Oltre a contenuti dedicati al mondo dei videogiochi, sono in arrivo anche un film e un libro. Il tutto per espandere l’universo di gioco. Sembra quindi che Ubisoft voglia puntare davvero tanto sul brand e che sia assolutamente convinta che il tutto piacerà ai fan della serie. Speriamo di poter vedere quanto prima qualche contenuto di quanto annunciato oggi, magari proprio in occasione del prossimo Ubisoft Forward.