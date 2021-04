Ubisoft annuncia un nuovo evento, ecco quando

Sembrava ormai passato troppo tempo dall’ultimo non è vero? Sicuramente in molti si aspettavano un evento della seconda metà di quest’anno e cosi sarà. Senza preavviso Ubisoft ha annunciato sui propri profili social un nuovo evento. Fa parte come sempre dei Forward e molto probabilmente vedremo finalmente qualche novità sui titoli più attesi di quest’anno. Magari anche qualche anticipazione del nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed. D’altronde l’ultimo ha sicuramente tenuto incollati allo schermo milioni di giocatori, essendo un connubio perfetto degli precedenti due capitoli della saga.

Nessun indizio per il momento tralasciato sui social, per il momento quindi abbiamo soltanto una data e un orario. Il 12 Giugno alle ore 21:00 italiane. Chissà cosa ci aspetta, sicuramente avremo delle notizie sul nuovo Far Cry, dopo una campagna di comunicazione partita bene, il titolo è stato però poi accantonato per dare spazio alla serie di Immortals che, possiamo dirlo, ha sorpreso davvero tutti per come la casa francese è riuscita a mettere insieme delle idee fantastiche.

Ovviamente non potranno mancare anche degli annunci che non ci aspettiamo minimamente, magari un nuovo trailer di Prince of Persia, dopo l’ultimo che non è piaciuto alla community di appassionati della saga? Oppure finalmente vedremo il tanto agognato Rainbow Six Quarantine in azione? Le domande sono effettivamente tante ma sembra che Ubisfot voglia sicuramente ripartire con dei titoli di tutto rispetto. D’altronde quello che ha dimostrato con il sopracitato Immortals ne è la prova.

La casa francese ha ancora tanto da dire quando si tratta di nuove idee e soprattutto di tenere i giocatori incollati allo schermo con un titolo che non si aspettano. Ovviamente noi non vediamo l’ora di vedere l’evento, perché questo potrebbe essere uno dei primi eventi in streaming che darà il via alla stagione degli annunci. Quest’anno infatti si preannuncia davvero interessante sotto quel punto di vista! E voi lo attendete questo evento di Ubisoft?