The Duskbloods è il nuovo gioco di From Software, in esclusiva Switch 2

From Software, lo studio giapponese noto per aver rivoluzionato il panorama dei giochi d'azione con la sua formula souls-like, svela il suo nuovo progetto. The Duskbloods (qua trovate il trailer) segna un importante ritorno alle atmosfere gotiche e cupe che hanno fatto innamorare milioni di giocatori, riprendendo elementi stilistici che richiamano l'acclamato Bloodborne. Ciò che ha sorpreso maggiormente gli appassionati è la scelta di pubblicare il titolo in esclusiva sulla prossima console di Nintendo nel corso del 2026.

Un'alleanza inaspettata nel panorama videoludico

La collaborazione tra From Software e Nintendo rappresenta una mossa strategica che pochi avrebbero potuto prevedere. Lo studio guidato da Hidetaka Miyazaki, dopo aver consolidato la propria presenza su piattaforme PlayStation, Xbox e PC, sceglie ora di abbracciare l'ecosistema Nintendo con un'esclusiva di peso che potrebbe diventare uno dei principali motivi d'acquisto per la nuova console della casa di Kyoto.

Le prime immagini di The Duskbloods rivelano un mondo gotico intriso di elementi horror e atmosfere decadenti, chiaramente ispirato all'estetica vittoriana di Bloodborne. Tuttavia, From Software sembra voler esplorare nuove direzioni, introducendo meccaniche di gameplay innovative che potrebbero differenziare significativamente questa esperienza dai precedenti titoli dello studio.

Le ambientazioni mostrate nel trailer suggeriscono una città in rovina, avvolta da una perpetua oscurità e popolata da creature che sembrano fondere elementi organici e meccanici in una inquietante simbiosi.

L'esclusività di The Duskbloods per Nintendo Switch 2 potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato videoludico. Da un lato, offre a Nintendo un titolo capace di attrarre la nicchia di giocatori appassionati di esperienze hardcore, dall'altro permette a From Software di espandere il proprio pubblico verso una nuova fascia di utenti.

Questa mossa solleva anche domande sul futuro della serie Bloodborne, il cui seguito è stato a lungo richiesto dalla community. La scelta di sviluppare un nuovo IP spiritualmente affine per una piattaforma diversa potrebbe essere interpretata in vari modi: dalla volontà di non vincolarsi a Sony per produzioni simili, alla necessità di esplorare nuove direzioni creative mantenendo l'identità stilistica che ha reso celebre lo studio.

I fan più attenti hanno notato come il titolo "The Duskbloods" suggerisca un focus particolare sui temi del sangue e del crepuscolo, elementi ricorrenti nella mitologia creata da Miyazaki, che potrebbero indicare un sistema di gioco basato su cicli di giorno e notte con profonde implicazioni sul gameplay.

Al momento From Software non ha rivelato dettagli sulla data di uscita, limitandosi a confermare che il gioco sarà disponibile in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2, previsto per il prossimo anno fiscale. Gli appassionati attendono con impazienza ulteriori informazioni su quello che si preannuncia come uno dei titoli più ambiziosi mai sviluppati per una console Nintendo.