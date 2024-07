The First Descendant | Le migliori impostazioni per Steam Deck e ROG Ally

The First Descendant di Nexon è disponibile su una vasta gamma di piattaforme, tra cui, ovviamente, il PC. Questo vuol dire che anche i PC handheld, come Steam Deck e ROG Ally, sono pienamente compatibili con uno dei titoli di maggior successo delle ultime settimane.

Si può, però, riuscire a godere appieno di The First Descendant su queste pecualiri console portatili? La risposta è ovviamente si, ma con alcuni compromessi da tenere a mente e, soprattutto, con un paio di accorgimenti nelle impostazioni del gioco, e del vostro device, per poter ottenere le migliori performance possibili.

The First Descendant | Migliori impostazioni per Steam Deck

Le migliori impostazioni per giocare a The First Descendant su Steam Deck includono una combinazione di impostazioni in-game, e specifiche per il Steam Deck, che vi spiegheremo nel dettaglio qui di seguito.

Nel nostro specifico caso i test asono stati fatti sul modello OLED, ma le differenze fra le due versioni di Steam deck, per quanto riguarda le performance, sono indistinguibili, motivo per il quale l'unica vera differenza fra giocare a The First Descendant su Deck Standard o Deck Oled, è la sola durata della batteria.

Indipendentemente da ciò, considereremo un'immagine a 800p con un preset principalmente "Basso" per il Steam Deck, puntando a offrire un solido framerate tra i 30 e i 40 fotogrammi al secondo. Le impostazioni includono quanto segue:

Grafica: Basso

Ray Tracing: Disattivato

AMD FSR: Qualità

VSync: Disattivato

Generazione di Fotogrammi: Disattivato

Framerate Massimo: 60

Visibilità: Bassa

Anti-Aliasing: Basso

Post Processing: Basso

Ombre: Basso

Illuminazione Globale: Bassa

Riflessi: Bassi

Texture: Basse

Effetti: Bassi

Vegetazione:** Bassa

Qualità Shader:** Bassa

Oggetti: Bassi

Fisica: Bassa

Motion Blur: Disattivato

Impostazioni aggiuntive Steam Deck

Limite Framerate: 40 FPS

TDP: 15 W

Consumo Batteria: 25 W

Nota: Lo scaling e la nitidezza dell'immagine possono essere regolati a piacere per ottenere un'immagine più pulita. La combinazione delle impostazioni sopra riportate consentirà circa 1,5-2 ore di gioco su un Steam Deck LCD, mentre i possessori di Steam Deck OLED possono aspettarsi circa il doppio della durata della batteria.

The First Descendant | Migliori impostazioni per ROG Ally

Su ROG Ally, invece, abbiamo optato per offrire un'esperienza generale maggiormente incentrata su un framerate ancorato a 60 FPS, piuttosto che su una grafica migliore, motivo per il quale queste impostazioni si baseranno su una risoluzione di base di 900p.

Sebbene sia possibile giocare a wattaggi più alti, o con risoluzioni maggiori sacrificando il framerate, ciò comporterebbe un notevole consumo della batteria.

Grafica: Medio

Ray Tracing: Disattivato

AMD FSR: Bilanciato

VSync: Disattivato

Generazione di Fotogrammi: Disattivato

Framerate Massimo: 60

Visibilità: Bassa

Anti-Aliasing: Basso

Post Processing: Basso

Ombre: Basso

Illuminazione Globale: Bassa

Riflessi: Bassi

Texture: Medie

Effetti: Bassi

Vegetazione:** Bassa

Qualità Shader:** Bassa

Oggetti: Bassi

Fisica: Bassa

Motion Blur: Disattivato

Sebbene sia possibile utilizzare il frame generator con questo gioco (dato il suo supporto nativo), su ROG Ally, al momento, genera parecchi artefatti nell'immagine, non offrendo ancora un'esperienza finale senza sbavature.

Se, comunque, volete provare ad attivarla, vi consigliamo di implementarla a livello di sistema, tramite i driver rilasciati da AMD.

Impostazioni aggiuntive per ROG Ally

Modalità Operativa: Prestazioni (15 W)

Modalità di Controllo: Gamepad

AMD RSR: Disattivato

CPU Boost: Attivato

Risoluzione: 900p

AMD RIS: Attivato

Limitatore FPS: Non limitato/Disattivato per abilitare il VRR

Seguendo le impostazioni sopra riportate, si dovrebbe ottenere un framerate stabile a 60 fotogrammi al secondo, con sporadici cali a 55 nei momenti più concitati, e, allo stesso tempo, un consumo molto basso della batteria di ROG Ally.

Ovviamente, se siete collegati costantemente a una presa di corrente o possedete una nuova ROG Ally X, potete aumentare la risoluzione a 1080 per mantenere lo stesso risultato o, in alternativa, spostare le impostazioni grafiche su medio per avere una resa finale leggermente migliore.