The Last of Us 2: Sony smentisce, niente presentazione

The Last of Us 2 non sarà al centro della conferenza di Madrid come annunciato precedentemente: pare che si sia trattato di un errore.

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, era stato annunciato che Death Stranding e The Last of Us 2 sarebbero stati al centro di una presentazione di Sony Interactive Entertainment che avrà luogo alla Madrid Games Week, all’inizio di ottobre. Pare però che ci sia stato un qualche tipo di malinteso e che il gioco di Naughty Dog, in realtà, non sarà presente alla fiera. Si è trattato, pare, solo di un errore del PlayStation Blog spagnolo.

Sfuma quindi la possibilità di vedere il gioco in azione in territorio europeo. Non ci sono però cambiamenti di piani per la presentazione losangelina che avrà luogo il 24 settembre a uno speciale Media Event, ovvero riservato unicamente alla stampa.

Questo significa che diminuiscono le possibilità di vedere tramite un filmato le novità del gioco: Sony potrebbe infatti limitare la presentazione alla stampa e potrebbe non condividere il video, fino a una data da definirsi. Recentemente, però, si è parlato di una seconda presentazione che dovrebbe avere luogo poco dopo il Media Event di The Last of Us 2: secondo Daniel Ahmad, noto insider e analista, Sony vorrebbe mandare in onda un nuovo State of Play; quale occasione migliore per condividere un trailer di una delle esclusive di punta della società?

Per ora, però, sono solo speculazioni: non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni direttamente da Sony e da Naughty Dog.