The Last of Us 2 su PC: Instant Gaming crea la scheda per la versione Steam

Il mondo console e quello PC sono sempre più vicini, lo sappiamo bene. Microsoft ha eliminato la distinzione, decidendo di pubblicare ogni titolo di Xbox Game Studios sia su Xbox che su computer. Anche Sony ha dato il via a un trend simile, con l’annuncio dell’arrivo di Horizon Zero Dawn Complete Edition su Steam: si è trattato di una notizia che ha stupito alcuni, anche se avevamo già avuto diversi indizi a riguardo molto convincenti. Hulst, capo degli SIE Worldwide Studios, ha affermato che si tratta di un caso eccezionale, ma è possibile che altri giochi siano in arrivo? Secondo Instant Gaming sì e precisamente The Last of Us 2 in versione Steam.

Il sito ha infatti creato la pagina prodotto di The Last of Us 2 in versione Steam. Attualmente il gioco non ha una data di uscita precisa, ma solo un generico 2020. Inoltre, per ora non è possibile prenotare il gioco ma solo attendere che sia reso disponibile al preordine. È quindi possibile che si tratti solo di una mossa preventiva di Instant Gaming, che dopo l’annuncio di Horizon Zero Dawn per PC ha deciso di premunirsi e creare subito la pagina.

Non si tratta quindi di un annuncio ufficiale e non si può assolutamente affermare che The Last of Us 2 arriverà su PC tramite Steam. Si tratta comunque di un primo indizio che potrebbe portare a un annuncio ufficiale, magari a breve termine. Non sarebbe la prima volta che un negozio online rivela in anticipo l’arrivo di nuovi giochi.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni: Sony Interactive Entertainment confermerà o smentirà le informazioni (speriamo presto). Diteci, voi cosa ne pensate? Un gioco di alto livello come The Last of Us 2 potrebbe di certo raccogliere grandi consensi su PC.