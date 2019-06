The Last of Us 2: svelata la data di lancio?

Durante un'intervista Ashley Johnson, l'attrice che interpreta Ellie in The Last of Us 2, si è lasciata sfuggire la data di lancio del titolo.

La principale assente durante l’E3 appena conclusosi è stata sicuramente Sony. La mancanza del colosso giapponese ha infatti decisamente ridotto l’attrattiva della kermesse di Los Angeles, che ha potuto godere solamente dei suoi due principali concorrenti: Microsoft e Nintendo. Nonostante l’assenza della società dietro PlayStation all’E3 2019, c’è stato spazio anche in questo periodo per parlare uno dei titoli più importanti attesi per la console di casa Sony. Stiamo infatti parlando dell’attesissimo The Last of Us 2.

Seguito di uno dei migliori titoli della scorsa generazione, il secondo capitolo della celebre saga ha ancora diversi segreti. Il principale di essi è sicuramente la data di lancio, ad oggi ancora ignota. Se un’uscita a fine anno è praticamente da escludersi, visto il lancio di Death Stranding a Novembre 2019, non si ha ancora un’idea di quando The Last of Us 2 potrebbe effettivamente uscire nei negozi. A darci un suggerimento a riguardo è una fonte decisamente insospettabile.

A rivelarci qualcosa in più è infatti Ashley Johnson, l’attrice che interpreta Ellie nel titolo. Nel bel mezzo di un’intervista la ragazza si è infatti fatta scappare un “Credo che uscirà a febbraio“. Una dichiarazione imprevista che è infatti stata troncata a metà dalla stessa attrice, accortasi del pasticcio causato. Nessuna notizia invece sull’anno di lancio, che dovrebbe comunque essere il prossimo: il 2020.

Che ne pensate delle incaute dichiarazioni di Ashley Johnson? Credete davvero che il titolo sia previsto per il Febbraio 2020 o secondo voi la dichiarazione dell’attrice è stata pilotata solamente per confondere le acque? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!