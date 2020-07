The Last of Us 2: trailer con i voti italiani, c’è anche Tom’s

Sono ormai passati diverse settimane dal rilascio ufficiale di The Last of Us 2, molti videogiocatori lo hanno finito mentre altri sono ancora alle prese con l’avventura di Ellie. Il titolo, come ben saprete, è stato acclamato dalla critica con votazioni che hanno raggiunto il perfect score. Purtroppo il secondo capitolo sviluppato dai ragazzi di Naughty Dog è entrato in un polverone mediatico per la questione del review bombing sul noto sito Metacritic, con una votazione complessiva che addirittura è arrivata a poco più di 3 dopo poche ore dall’uscita ufficiale. Una situazione non certo fantastica che inevitabilmente ha colpito l’utenza che sul web si è letteralmente scatenata.

C’è da dire che The Last of Us 2 è un gioco violento e crudo, come lo è stato del resto il primo capitolo, infarcito però di scelte che non hanno convinto appieno una fetta di pubblico ritenendolo alle volte brutto ed insulso. Ovviamente, noi di GameDivision, ci schieriamo dalla parte di chi ha apprezzato il lavoro di Neil Druckmann e soci, riuscendo a stregare in sostanza tutta la redazione. PlayStation Italia ha da poco pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa italiana, tra gli estratti selezionati da Sony possiamo vedere anche il perfect score assegnato da Yuri Polverino nella sua approfondita e dettagliata recensione. Qui di seguito potete gustarvi il breve trailer.

The last of Us 2 è insomma una pietra miliare, probabilmente uno dei migliori giochi di questa generazione videoludica ed uno dei migliori titoli di sempre. Un applauso va ovviamente ai ragazzi di Naughty Dog che sono riusciti a sfornare un’opera davvero degna di nota, imprevedibile e davvero forte a livello emotivo. The Last of Us 2 risulta inoltre essere superiore sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista narrativo al suo predecessore, offrendo una corposa campagna single player che vorremmo non finisse mai.

Cosa ne pensate di The Last of Us 2? Ci state giocando? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata ovviamente evitando spoiler. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni in ambito videoludico.