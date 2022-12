In questi giorni si è parlato moltissimo di The Last of Us Parte 1, nello specifico della sua versione PC, con tanti nuovi dettagli e una data d’uscita ufficiale. In un recente post su Twitter Neil Druckmann ci ha messo il carico da novanta confermando anche il futuro approdo dell’avventura Naughty Dog su Steam Deck.

Ellie and Joel will grace the Steam Deck… don’t worry! https://t.co/89aMYuTPQB pic.twitter.com/Dti18OhXDV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 10, 2022

“Ellie e Joel renderanno ancora più interessante lo Steam Deck… non preoccupatevi!”, si legge nel post di Druckmann dedicato a The Last of Us Parte 1, accompagnato da un meme a tema. Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale o di un comunicato stampa proveniente direttamente da Naughty Dog, anche se un’informazione del genere sul suo profilo Twitter personale può essere tranquillamente letta come certa, pur nella sua generale vaghezza (anche perché non specifica, di fatto, ancora nulla).

La piattaforma di Steam, fin dal suo lancio, ha cercato sempre di offrire le migliori implementazioni e possibilità ai titoli presenti sul catalogo pc del sito. Le prestazioni e i risultati raccolti fino ad ora possono sicuramente far ben sperare nei confronti dell’impegno generale con i vari titoli poi trasportati anche sulla console.

Per adesso, quindi, non ci resta che attendere verso nuovi dettagli, riflettendo sull’importanza di un porting del genere. Non dubitiamo affatto che la possibilità di un The Last of Us Parte 1 versione PC, portatile, farà felici moltissimi fan di vecchia data, includendo magari anche tutti coloro che fino ad oggi non si sono mai avvicinati a questo videogioco. Conoscendo la data d’uscita della versione PC, nello specifico, ci sarà comunque da aspettare parecchio in generale, dando anche agli sviluppatori tutto il tempo necessario per portare avanti ogni progetto in corso.