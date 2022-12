Dopo l’uscita su PlayStation 5, avvenuta a settembre di quest’anno, in tanti attendevano notizie per l’arrivo di The Last of Us: Parte 1 su PC. Già sapevamo che il capolavoro di Naughty Dog, il gioco che ha letteralmente segnato un punto di svolta per il team di sviluppo first party di Sony sarebbe arrivato su Steam ed Epic Games. Mancava però solamente la data di uscita, che è stata svelata oggi nel corso dei The Game Awards 2022.

Come annunciato durante lo show condotto da Geoff Kheigly, The Last of Us: Parte 1 debutterà su PC (via Steam ed Epic Games) decisamente presto. Il gioco di Naughty Dog arriverà infatti su computer il 3 marzo 2023. Si tratta di una data molto vicina, soprattutto considerato che ci troviamo oramai a fine anno. Mancano dunque meno di tre mesi prima di poter scoprire l’avventura di Ellie e Joel anche su PC.

La versione del gioco che arriverà su PC si tratta, ovviamente, della stessa, identica che ha debuttato su PS5. Non si tratta dunque di un porting della versione PS4, ma del vero e proprio prodotto a metà tra il remake e il remaster. L’annuncio è ovviamente stato accompagnato da un trailer, che ha alternato cutscene a veri e propri spezzoni di gameplay e che potete trovare subito qui in basso.

Oltre a The Last of Us Parte 1, c’è un altro gioco PlayStation che arriverà il prossimo anno su PC. Stiamo parlando di Returnal, di cui Sony ha ufficializzato nelle scorse ore la versione per Steam ed Epic Games. Al momento il gioco di Housemarque è ancora privo di una vera e propria data di uscita, ma la finestra di lancio è fissata per i primi mesi del 2023. Non ci resta dunque che attendere per scoprire quando il gioco arriverà ufficialmente su PC. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dai The Game Awards 2022.