Dopo The Last of Us Parte 1, Sony potrebbe presto ritrovarsi a fronteggiare un’altra fuga di informazioni per God of War Ragnarok. A svelarlo è l’insider Nick Baker, fondatore di Xbox Era, che potrebbe anche aver trovato il motivo per cui uno dei giochi più attesi e più importanti della line up di PS5 sia stato leakato così presto.

Andiamo con ordine: stando alle parole di Baker, c’è un motivo se i primi filmati e screenshot di The Last of Us Parte 1 sono stati diffusi su internet con un po’ di anticipo rispetto alla programmazione ufficiale. La ragione alla base del leak indicherebbe un problema di sicurezza in Sony, con il colosso nipponico che potrebbe non avere il totale controllo su tutte le copie distribuite internamente e non solo. I primi sospetti, almeno secondo noi, potrebbero ricadere sul chi si sta occupando di effettuare i controlli qualità sul gioco: dopo la pandemia (ma anche prima in realtà, seppur in misura minore), tantissimi addetti al QA lavorano da casa, con i devkit forniti direttamente dai publisher o da chi produce le console. Senza un appurato controllo interno, è davvero difficile tenere traccia di chi lavora da casa.

Secondo Baker, è quasi naturale che God of War Ragnarok sia la prossima vittima di leak e rumor. Si tratta di una scelta naturale: il prossimo capitolo di Kratos è uno dei giochi più attesi dai giocatori e sarà il gioco di Natale di PlayStation, e i video di gamepay ufficiali non sono ancora disponibili. Il titolo potrebbe dunque essere il prossimo protagonista di una pioggia di leak, diffusi via Twitter e YouTube.

Chiaramente non sappiamo se davvero Sony stia affrontando dei problemi a livello di sicurezza. Resta però decisamente plausibile questa opzione, considerando la grande quantità di materiale messo a disposizione dei giocatori con largo anticipo. Se l’episodio si replicherà, è molto probabile che il colosso nipponico cercherà di limitare i danni e in futuro, magari, cambiare qualcosa a livello aziendale.