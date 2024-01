The Last Of Us Parte 2: in arrivo il documentario ufficiale

Naughty Dog e Area 5 hanno annunciato il documentario "Grounded 2: Making The Last of Us Part 2" con un trailer che offre uno sguardo approfondito allo sviluppo di The Last of Us Parte 2, l'esclusiva per PlayStation 4 che si appresta, nei prossimi giorni, ad arrivare su PS5 in versione Remastered.

Il documentario racconterà il lavoro e le sfide affrontate dallo studio durante la creazione del gioco, mostrando numerosi approfondimenti che faranno la gioia dei fan dell'universo realizzato da Naughty Dog.

Il trailer offre uno sguardo dietro le quinte al making of, sottolineando quanto la produzione del documentario sia stata influenzata dalla pandemia che ha afflitto il mondo nel 2020 e nel 2021.

Le riprese del documentario, difatti, sono iniziate nel 2016, ma sono state abbandonate a causa degli impatti della pandemia. Tuttavia, in anticipo rispetto all'uscita di "The Last of Us: Part 2 Remastered" (fissata per il prossimo 19 gennaio), Naughty Dog e Area 5 sono riusciti a completare il progetto e il documentario sarà reso disponibile gratuitamente, molto presto.

La data di uscita precisa, però, non è stata ancora annunciata, lasciando presumere che il documentario arriverà in concomitanza con l'uscita della versione "next gen" (o sarebbe meglio dire current gen) del secondo capitolo di The Last Of Us.

Il trailer offre uno sguardo coinvolgente dietro le quinte, mostrando l'enorme lavoro dietro alla creazione di The Last of Us Parte 2. Il documentario si prefigge di fornire una prospettiva unica sul processo creativo, le decisioni in merito al design e le sfide affrontate durante lo sviluppo del gioco.

Per chi non avesse mai visto il primo documentario, è disponibile sul canale YouTube di PlayStation Europe Grounded: The Making of The Last of Us, incentrato sullo sviluppo del primo gioco della serie Naughty Dog.

Inoltre, se siete fan dei documentari che mostrano il dietro le quinte dei giochi, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo anche all'ottimo Raising Kratos, dedicato allo splendido God Of War uscito, oramai, nel 2018.