The Last Of Us Parte II remastered è ufficiale! Data di uscita e dettagli

Sony ha annunciato, a sorpresa, The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, fissando la data d'uscita per il 19 gennaio 2024 e l'apertura dei preordini per le differenti edizioni che saranno rilasciate, per il prossimo 5 dicembre.

L'uscita imminente ha generato parecchio clamore nelle prime ore di questa mattina, sia da parte di chi non ha mai avuto modo di giocare il titolo originale su PS4, sia per chi contesta questa operazione di rimasterizzazione, sostenendo che un lasso di tempo di tre anni è troppo breve per rilasciare una "remastered".

Il trailer di annuncio che accompagna la notizia, promette migliorie tecniche, nuove modalità e una retrospettiva sulla creazione del gioco, proponendo, come da pronostico, un'insieme di migliorie molto meno impattanti rispetto alla remastered del primo capitolo.

La vera novità, però, è rappresentata dalla modalità "No Return", la quale offre un approccio roguelike survival, consentendo scelte strategiche con combattimenti casuali e l'uso di personaggi giocabili inediti. Sarà disponibile, inoltre, una classifica mondiale basata sulle "Daily Run".

Una simpatica aggiunta, invece, risiede nella sezione "Guitar Free Play", la quale offre totale libertà ai giocatori di suonare le proprie melodie preferite sfruttando le dinamiche presenti nel titolo originale, e con le quali molteplici content creator si sbizzarrirono all'epoca.

La sezione "Dietro le quinte" include contenuti sullo sviluppo del gioco, livelli tagliati e scene commentate dagli sviluppatori. La rimasterizzazione grafica per PS5, inoltre, include output 4K nativo, miglioramenti visivi, aumento dei dettagli a schermo, framerate sbloccato e tempi di caricamento più rapidi grazie all'utilizzo nativo dell'hardware della console.

Il gioco sfrutta appieno il DualSense e introduce ulteriori opzioni di accessibilità, quali il Descriptive Audio e lo Speech to Vibrations.

A chiudere il pacchetto ci pensano: la modalità Speedrun, skin bonus, miglioramenti alla modalità foto e un plateau di opzioni aggiuntive quali l'illuminazione dinamica.

The Last Of Us Parte II Remastered, a differenza del precedente capitolo, sarà disponibile come Upgrade a pagamento per i possessori del gioco originale su PS4, i quali, al costo di 10€, potranno ottenere la nuova versione del gioco.

Una edizione da collezionisti, ribattezzata W.L.F., sarà disponibile in esclusiva sul PlayStation Direct e conterrà, oltre al gioco in formato digitale, una steelbook e una serie di contenuti aggiuntivi.