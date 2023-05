L’usura delle armi, e degli scudi, in The Legend of Zelda Tears Of The Kingdom, potrebbe risultare un ostacolo per moltissimi giocatori che, anche spendendo ore con il potere Compositor nel tentativo di ottenere delle armi performanti, potrebbero ritrovarsi costantemente in quella spiacevole situazione per la quale il danno inferto da Link, o la sua difesa tramite gli scudi reperibili nel regno, potrebbero rivelarsi non soddisfacenti durante gli scontri più ardui.

Non temete però, perché se per ottenere la Spada Suprema dovrete, decisamente, sudare (vi consigliamo di dare un’occhio alla nostra Guida alle Lacrime Del Drago e a come ottenere la Spada Suprema), per ottenere l’iconico Scudo Hylia vi basterà raggiungere un punto preciso della mappa e essere abbastanza abili nell’evitare un nemico potenzialmente letale nelle fasi iniziali dell’avventura.

Ma bando alle ciance e cominciamo. Innanzitutto dovrete aver ultimato il corposo prologo di Tears Of the Kingdom, aver sbloccato la prima Torre Topografica e aver ottenuto la Paravela. A questo punto dovrete recarvi a Nord del Castello Di Hyrule e per farlo avrete due modi: costeggiare a Est la mastodontica struttura fino a trovarvi esattamente nell’area a Nord della mappa che si affaccia sul castello sospeso; oppure sfruttare la Torre Topografica posta nel Forte Di Guardia per accedere al Castello Sospeso e da li destreggiarvi fino a raggiungere la parte Nord della struttura (sfruttando l’occasione magari per reperire qualche altro pezzo d’armamentario indubbiamente potente, oltre allo Scudo Hylia).

Giunti a Nord il vostro scopo sarà quello di calarvi in direzione del porto del castello attraverso l’insenatura che vedrete esattamente al di sotto dell’imponente struttura volante. Una volta arrivati all’interno della darsena (vi renderete conto di essere nel posto giusto poiché ad accogliervi ci sarà un’imponente scalinata), preparatevi a correre perché dovrete essere piuttosto agili per ottenere lo Scudo Hylia senza incappare in un Game Over.

Iniziate a salire le scale e noterete che un enorme mostro composto da Miasma, braccia, e mani dotate di occhi, vi approccerà in maniera decisamente aggressiva. Ritornate sui vostri passi per attirare la creatura nell’ampia area al di sotto delle scale e saltate agilmente sul muro che costeggia le scale per poter risalire nella direzione desiderata mantenendo il mostro nella parte posteriore della zona.

Una volta giunti nello spiazzo posto sopra l’imponente scalinata, noterete una grossa torcia spenta. Incoccate una freccia, aggiungete un Frutto Igneo, o una Gelatina ChuChu Arancione, e accendete l’imponente pira per far comparire uno scrigno dal suolo. Come avrete già capito, nella cassa comparsa dal nulla troverete il vostro Scudo Hylia, nuovo fiammante.

Lo Scudo Hylia avrà un valore di difesa di ben 90 punti ma attenzione che, rispetto alla Spada Suprema, non sarà infrangibile, per quanto si riveli davvero difficile da distruggere. Non temete però perché se anche vi ritroverete nella triste situazione in cui il vostro Scudo Hylia finirà in pezzi, vi basterà recarvi al Villaggio Daccapo per poter scoprire come ripararlo ma per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Guida Completa a The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom.