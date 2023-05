Una delle attività principali da svolgere in The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, così come nel suo predecessore, è rappresentata dai Sacrari. Questi luoghi costellati per tutta la mappa di Hyrule sono utili non solo perché fungono da punti di teletrasporto rapido, ma anche — e soprattutto — perché il completamento di ognuno vi farà guadagnare un Emblema del Valore, con cui sbloccare, dopo averne ottenuti 4, un punto vita o vigore aggiuntivi.

Ebbene, mentre in Breath of the Wild erano presenti 120 Sacrari, in Tears of the Kingdom sono molti di più. Sarà necessario, dunque, rimboccarsi le maniche per riuscire a completarli tutti: in questa guida cercheremo di rendere meno ostico il compito, aiutandovi sia a trovare che a completare tutti i Sacrari del gioco.

Al netto dei Sacrari che risulteranno una tappa obbligata durante l’avventura, tutti gli altri presenteranno all’inizio del video la schermata di caricamento indicante la posizione sulla mappa e, nei casi in cui sia necessario risolvere un’enigma prima di poter accedere al Sacrario, troverete anche la soluzione a quest’ultimo all’interno del video.

Inoltre, prima di passare all’estensiva lista dei Sacrari, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra Guida Completa su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove troverete tanti consigli e suggerimenti utili per ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule. Detto ciò, buona lettura!

Sacrari | Indice

Makuro Kisa

Nakon Jah

Gataqisa

Quonon Ishu

Mayu Mekisa

Kyo Yu

Sacrario di Makuro Kisa

Sacrario di Nakon Jah

Sacrario di Gataqisa

Sacrario di Quonon Ishu

Sacrario di Kyo Yu

Sacrario di Mayu Mekisa

IN AGGIORNAMENTO

Ogni giorno questa guida verrà aggiornata inserendo nuovi sacrari. L’obbiettivo è quello di inserirli tutti entro la fine di maggio; parliamo di più di 180 sacrari, quindi vi chiediamo un po’ di pazienza per l’inserimento di ognuno di loro.