Durante il Nintendo Direct di questo pomeriggio, l’azienda è tornata a parlare anche del seguito di Breath of the Wild. Il nuovo capitolo del gioco di Zelda, infatti, è stato recentemente rinviato alla primavera del 2023. Tuttavia, gli sviluppatori hanno voluto deliziare i fan con nuove immagini durante la live di oggi. Il trailer mostrato, inoltre, non si limita a immagini di gioco ma, finalmente, ci mostra il nuovo titolo di questo capitolo e una data di uscita ben definita. Il prossimo gioco della serie sarà, infatti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Nel trailer mostrato durante l’evento di Nintendo non emergono molte altre informazioni su questo Tears of the Kingdom. Il video è piuttosto emblematico e si sofferma su alcune ambientazioni prima di mostrare il volto di Link. Allo stesso modo, l’intero trailer è caratterizzato solamente da musica, senza alcun commento in voice over. Dunque, non disponiamo di introduzioni relative alla possibile trama o di parole diffuse dagli sviluppatori.

Tutto ciò che sappiamo, al momento, è che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023 su Nintendo Switch. L’annuncio è arrivato in chiusura del Nintendo Direct ed è stato lasciato ad una breve introduzione da parte del presentatore che ha prestato molta attenzione nel non nominane il titolo. Quest’ultimo, infatti, si è mostrato solo al termine del video prima di lasciare posto alla schermata rossa che conclude la trasmissione.

Si è trattata decisamente di una conclusione con i fiocchi per il Nintendo Direct che ha mostrato una gran mole di contenuti e ha saputo regalare annunci interessanti. Per conoscere tutti i titoli mostrati durante l’evento, vi rimandiamo al nostro classico recap che arriverà a breve, ovviamente tra le pagine virtuali di Tom’s Hardware. Infine, vi ricordiamo che seguiremo anche le prossime conferenze come lo State of Play di questa notte per tenervi sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dei videogiochi.