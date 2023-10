The Troop, la recensione

The Troop è un gioco tattico a turni ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo durante lo storico sbarco in Normandia. Il titolo è stato in accesso anticipato per ben due anni, riuscendo però a concludere un percorso di sviluppo che ha visto numerosi feedback e una community abbastanza affiatata.

Nel corso dei precedenti giorni abbiamo provato la sua versione definitiva e siamo pronti a raccontarvi pregi e difetti di un'opera che potrebbe fare sicuramente gola agli appassionati di "wargame".

Tattico, ma senza complicazioni

A differenza di molti titoli simili, The Troop non è troppo complicato da imparare. È un gioco prettamente tattico, ma non così diverso da Second Front. Chiaro, l'interfaccia piena di informazioni potrebbe scoraggiare, ma vi assicuriamo che la base di approccio è adatta a tutti, nonostante sia necessaria una mentalità da board game.

Ciò non significa che il gioco non sia profondo, anzi, al contrario! È un titolo che, offre un'esperienza di gioco decisamente complessa a livelli più alti.

Il gioco, infatti, promuove un approccio tattico e mette un'enfasi significativa sulla preservazione delle vite dei propri soldati. Questo richiede una pianificazione strategica accurata e un utilizzo efficiente delle risorse, come le granate e gli armamenti che è possibile richiedere durante la partita. L'esperienza ci incoraggia a cercare vantaggiose e mirare a colpi precisi, tenendo anche conto della concentrazione delle unità, basata sul morale e tanto altro.

Un altro elemento importante di The Troop è la gestione dei veicoli, che richiede un maggiore controllo rispetto alla fanteria. Tanto per farvi capire, Le torrette e gli scafi dei veicoli sono controllati separatamente, così come le diverse armi a disposizione. Bisogna anche fare i conti con la vulnerabilità ai danni, che possono colpire sia i sottosistemi dei veicoli che i membri dell'equipaggio. Capite bene, quindi, che ci sono diverse costanti da tenere sempre d'occhio.

A galvanizzare il tutto ci pensa l'IA. La CPU dimostra una vasta gamma di strategie e comportamenti, evitando il classico script predefinito. Questo realismo lo rende uno dei punti di forza della produzione, fornendo sfide non di poco conto.

Come spiegato inizialmente, però, il gioco non è indirizzato solo per coloro che cercano una buona sfida. The Troop offre infatti un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, consentendo di regolare vari aspetti del gameplay secondo le proprie preferenze (tra cui la possibilità di mettere o non le truppe in copertura), cercando anche un buon equilibrio tra difficoltà e gratificazione del gameplay.

Per tutti i gusti

Se vi state chiedendo qualcosa sulle dimensioni del gioco, sappiate che The Troop abbonda di contenuti.

Il titolo offre 36 missioni attraverso una modalità "storia". Queste campagne possono essere giocate sia con le forze del Commonwealth che con quelle tedesche. Alcune di esse possono durare ben oltre una o due ore, a seconda di quanto siete cauti nel combattimenti, ma in generale più si avanti più la difficoltà generale aumenta, non cadendo però mai nella frustrazione o nel tedio.

Ogni missione vede un insieme di unità preselezionato, potendo successivamente scegliere quale altro plotone schierare in battaglia. Sicuramente avrete capito che è necessario scegliere una forza da combattimento variegata, così da poter affrontare qualunque tipo di insidia. Per il resto le missioni si concentrano sulla cattura e il mantenimento di posizioni o l'eliminazione completa del nemico.

Se non siete entusiasti all'idea di una modalità storia niente paura, avete comunque l'opportunità di gettarvi nelle schermaglie. Manca però una modalità multiplayer, questo è davvero un gran peccato perché il titolo ne avrebbe beneficiato non poco.

Tecnicamente molto sottotono

Dal punto di vista grafico, The Troop si presenta un po' sottotono. Chiariamolo, si tratta di un gioco a turni e di conseguenza la componente visiva non è la priorità, ma ci saremmo aspettati un maggior impegno da questo punto di vista.

Sia le animazioni che il background non ci hanno particolarmente convinto e seppur ci sia stato un grande impegno per quanto concerne l'accuratezza storica, qualche perplessità nella realizzazione generale resta.

Anche l'audio del gioco delude abbastanza. Il suono delle armi è poco chiaro e non particolarmente vicine alla realtà. Inoltre, sono da segnalare diversi glitch apparsi proprio durante il gameplay stesso in cui l'audio svaniva improvvisamente. Un problema risolvibile, sia chiaro, ma abbastanza frustrante.