L'auto più pesante d'Europa sfiora le 3 tonnellate e non tutti possono guidarla

Le moderne automobili sono sempre più pesanti e questa problematica non riguarda solo i modelli giganti prodotti negli Stati Uniti, ma coinvolge anche le nuove vetture europee che presentano carrozzerie massicce da SUV, avanzati sistemi di sicurezza e ADAS, oltre a batterie sempre più grandi e pesanti.

Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici e delle ibride plug-in ad elevate autonomie, il problema del peso è ulteriormente cresciuto; è ormai comune vedere SUV compatti che superano facilmente le 2 tonnellate. Quali sono, dunque, le auto più pesanti disponibili in Europa? Un report pubblicato dagli amici di Motor1 elenca le 10 vetture più pesanti attualmente in vendita, e i numeri sono sorprendenti.

Ecco la graduatoria completa:

Rolls-Royce Spectre - 2.965 kg Cadillac Escalade - 2.906 kg Mercedes-Benz EQS SUV - 2.845 kg Ineos Grenadier - 2.828 kg Mercedes-Maybach GLS - 2.815 kg Volvo EX90 - 2.811 kg Range Rover - 2.810 kg Rolls-Royce Cullinan - 2.735 kg BMW i7 - 2.770 kg Audi SQ8 e-tron - 2.725 kg

Per questa classifica, è stato preso in considerazione il peso a vuoto, ovvero il veicolo con tutti i liquidi al livello corretto, il serbatoio carburante riempito al 90% e un guidatore di 75 kg.

È importante sottolineare che il peso massimo consentito per i conducenti con patente di categoria B è di 3,5 tonnellate. Questo significa in uno dei SUV più pesanti, alla massima capienza, si supererebbe il limite della patente B e bisognerebbe passere a quella di categoria superiore, generalmente riservata ai conducenti di veicoli pesanti. Un problema non da poco, come evidenziato da Bentley che starebbe lavorando per chiedere alla Commissione Europea di innalzare il limite continentale per le "patenti B" oltre i 3.500 kg di peso.