In questi ultimi mesi del 2022 abbiamo goduto di una marea di grandi esperienze del calibro di God of War Ragnarok o The Callisto Protocol. A queste si va ad aggiungere anche una vecchia conoscenza come The Witcher 3, col titolo che ha ricevuto dopo diversi anni un nuovo e ricco update next-gen. L’aggiornamento è già disponibile e man mano sempre più appassionati stanno tornando nel mondo fantasy di The Witcher che oggi è ancora più bello e dettagliato che mai.

Tutto bello ed entusiasmante, ma a quanto pare c’è qualcuno che sta riscontrando diversi problemi giocando a questo nuovo update next-gen di The Witcher 3, affiancandolo quasi al lancio disastroso di Cyberpunk 2077. A raccontarci la sua esperienza è stato un redattore di DSOGaming, il quale ha pubblicato un lungo articolo in cui ci svela quelli che sono stati i problemi che ha riscontrato tornando nel terzo capitolo della saga videoludica.

Il primo bug è stato riscontrato subito, non appena il giocatore ha scelto di simulare un file di salvataggio di The Witcher 2. Fatto questo il gioco sembra impedire di salvare manualmente la partita; ma non è tutto, dato che sulla schermata del menù appare anche un errore ogni qual volta un giocatore tenta di riprendere una partita. Fortunatamente i salvataggi manuali funzionano, ma l’errore a schermo rimane ed sicuramente qualcosa di strano e che non dovrebbe accadere.

Ma le problematiche non si fermano qui, e vengono menzionati anche una serie di numerosi problemi grafici e sul supporto al Ray Tracing. Ad esempio, l’illuminazione e le ombre possono cambiare a pochi metri di distanza senza nessun reale motivo o riscontro all’interno del mondo di gioco. Ci sono anche, infine, dei problemi di stuttering che rendono fastidiose alcune situazioni di gioco.

