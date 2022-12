Il nuovo update dedicato a The Witcher 3 ha mandato fuori di testa la community degli appassionati. Stiamo parlando di un vero e proprio “passaggio” del celebre titolo di CD Projekt RED nella next-gen, con miglioramenti grafici e tecnici e una manciata di nuove aggiunte che toccheranno sia la struttura del videogioco che la sua stessa narrativa.

In un recente video pubblicato da ElAnalistaDeBits abbiamo la possibilità di dare un’occhiata a questo nuovo “restauro” ancor prima del suo rilascio ufficiale. Così possiamo, per la rima volta in assoluto, mettere a confronto le varie versioni di The Witcher 3, paragonando contemporaneamente la sua resa su PS4, PS4 Pro e PS5. Siete curiosi?

Il video, per i più tecnici, distingue i singoli confronti distinguendo gli elementi in evidenza tra un’inquadratura e l’altra. Inizialmente si sofferma sulla Draw Distance, poi analizza la risoluzione di rendering, i tempi di caricamento e tante altre piccole cose. Il risultato finale mette in evidenza tutte le nuove e grandi potenzialità della versione PS5 di The Witcher 3, specialmente dal punto di vista tecnico.

Se interessati a scoprire tutte le mod, i fix e le varie aggiunte (anche alla trama) attuate in The Witcher 3 v’invitiamo a recuperare l’articolo in cui ne parliamo nel dettaglio. Non dubitiamo che versione next-gen del titolo spingerà moltissimi fan storici a tornare nel mondo di Geralt di Rivia, spinti non soltanto dalle migliorie tecniche e grafiche, ma anche dalle varie aggiunte in termini di quest ecitazioni alla serie tv targata Netflix. L’update che trasformerà il vostro videogioco preferito sarà disponibile dal 14 dicembre in via del tutto gratuita.